Заступились за поляков? Президент Литвы обвинил Россию в "переписывании истории"

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в "переписывании истории". Он заявил, что наша страна якобы пытается дать свою оценку пакту Молотова - Риббентропа. Но именно из-за этого, по мнению президента Литвы, произошла "оккупация стран Балтии".

"В последнее время Россия усердно пытается переписать историю. Одним из примеров является отрицание влияния секретных протоколов пакта Молотова - Риббентропа на болезненную историю Европы", - написал политик у себя в Facebook, передаёт RT.

На днях президент России Владимир Путин прочёл лидерам СНГ историческую лекцию. В ней руководитель нашей страны рассказал о Мюнхенском сговоре, разделе Чехословакии и роли, которую играла Польша в этих событиях в начале Второй мировой войны. Владимир Путин сообщил, что Польша начала высказывать аппетиты, когда "начался раздел добычи".

До этого президент обещал подробно рассказать об искажении истории. Владимир Путин заявил, что одна из последних резолюций Европарламента вынудила его поднять архивы. В документе говорилось, что перед началом войны Европу поделили "два тоталитарных режима". Путин сказал, что резолюция "несколько удивила, даже немножко задела" его.