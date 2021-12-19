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Застряли в прошлом: экс-офицер ЦРУ призвал Белый дом отменить антироссийские санкции

19 декабря 2021, 11:35  •  100 • Политика
Oliver Contreras/www.globallookpress.com
Вашингтон ведет себя агрессивно, считает эксперт
Бывший офицер Центрального разведывательного управления, обозреватель Джо Вайсберг заявил, что Соединенные Штаты действуют по устаревшей концепции в отношении Российской Федерации, которая осталась прежней со времен холодной войны.
Автор считает, что во времена существования Советского Союза Штаты представляли себя "хорошими" в борьбе против оппонента, лишенного, на их взгляд, всякой нравственности. Вашингтон и сегодня считает преемницу СССР "империей зла". Вайсберг признался, что, как и многие, представлял себя в то время "хорошим парнем".
Бывший разведчик уверен, что взгляды на Советский Союз с американской стороны были сильно упрощены – впрочем, заявил он, такая же картина наблюдалась и у Советов. После работы в ЦРУ автор понял, насколько схожи были советские спецслужбы с американскими.
В последние годы существования советского строя, указал Вайсберг, Белый дом пытался завершить "евроинтеграцию" постсоветского пространства, включив в состав Североатлантического альянса всю Прибалтику. У бывших союзников СССР появилось американское вооружение. А против России начали применять санкции.
"Вне зависимости от того, насколько вы считаете подобные шаги оправданными, все это – агрессия", – указал Вайсберг.
По мнению обозревателя, администрации Белого дома необходимо сделать первый шаг во избежание глобального конфликта. К примеру, отменить все санкционные меры и перестать расстреливать медиапространство публичными заявлениями и релизами по поводу внутренних дел в РФ – любая страна может прекрасно обойтись без посторонней критики. Как минимум, полагает Вайсберг, США смогут таким образом "выйти из боя" с Россией.
Ранее американский политолог Селвин Дьюк назвал Запад морально устаревшим.

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