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Застряли в прошлом

10 апреля 2018, 19:24  •  204 • Карикатуры

ВСУ не могут освоить вооружение, которое поступает из США, заявил бывший вице-премьер Роман Бессмертный в интервью NewsOne. По словам политика, украинским солдатам привычнее советская техника.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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