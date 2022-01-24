Застройка левобережья Ростова-на-Дону грозит катастрофой

В преддверии Нового года депутаты Ростовской городской думы утвердили поправки в генеральный план донской столицы. Решение оказалось более чем скандальным. И даже не тем, что из генплана исключили строительство двух школ и пяти детских садов, которых Ростову не хватает как воздуха. По-настоящему историческим событием было названо внесённое в генеральный план разрешение застроить жильём левобережную часть города.

Если бы Ростов-на-Дону находился в Индии, а ростовчане исповедовали бы индуизм, веря в перерождение после смерти, то они наверняка предположили бы, что губернатор области Василий Голубев прежде был маркизой де Помпадур. Потому как проводимая им политика очень напоминает позицию фаворитки Людовика XV, говорившей, что после нас хоть потоп. Увы, но в случае с Голубевым случайный потоп на самом деле может смыть в Дон ростовчан.

Как и многие другие города, Ростов расположен на крутом правом берегу. Пологое левобережье исторически предназначалось для рекреации: здесь находились городской пляж, базы отдыха, рестораны. Казалось бы, это априори предполагает застройку окружающей территории, тем паче что пустой земли вокруг более чем достаточно. Однако на протяжении десятков лет никто не решился начать на левом берегу капитальное жилое строительство. И на то были свои причины.

Меняться ситуация стала после того, как губернатором Ростовской области стал приехавший из Подмосковья Василий Голубев. Новый глава региона сразу заявил, что одной из своих главных целей считает освоение левобережья. По рассказам губернатора, там должны были появиться стадион, ипподром, дворец спорта, парк аттракционов, новый комплекс зданий областного правительства и т.д. Впрочем, этим планам, как и многим другим обещаниям губернатора, не суждено было сбыться. Вырос только стадион «Ростов Арена», и то во многом потому, что он предназначался для проведения матчей ЧМ-2018 и за его строительством следили из Москвы. Прочие же проекты так и остались на бумаге. Причём свою роль сыграли не только экономические причины. Создавалось впечатление, что застройщики сначала проявляли бурный интерес к освоению пустующих земель, а затем, выяснив для себя что-то новое, отказывались от идеи и спускали разрекламированную задумку на тормозах. Так, от возведения большого торгового центра и жилых кварталов отказался владелец «Крокус Интернешнл» Арас Агаларов. С чего бы ему было передумать? Судя по всему, столичный строительный олигарх узнал то, что с детства известно всем ростовчанам. Левый берег Дона – место не только красивое, но и опасное. В половодье его регулярно затапливает. Раз в несколько лет основательно, так что под воду уходит значительная часть берега. Потому строить здесь можно либо времянки, либо завышая первые этажи. Ту же «Ростов Арену» пришлось возводить на искусственной земляной подушке высотой в пять метров, что стоило огромных денег. Оттого жилое строительство выйдет здесь золотым. Если, конечно, всё делать по правилам. Но даже это не гарантирует, что однажды дома не уйдут под воду.

Губернатор и «ЮгСтройИнвест» – это сила

Неудивительно, что, даже усматривая за разрешением вовсе не главу города Алексея Логвиненко, а лично губернатора, местные архитекторы выступили единым строем против спорного решения. Профессор архитектуры и бывший главный архитектор области Александр Бояринов в интервью ростовским СМИ на пальцах объяснил, чем может закончиться эта затея. Во-первых, как уже говорилось, левобережье – это пойменная территория, где царят паводки, поднимающие уровень воды до четырёх-пяти метров. А ведь после катастрофы в Крымске вышло постановление президента о запрете строительства жилья в паводковых зонах. Во-вторых, в случае аварийного сброса на Цимлянском водохранилище именно сюда приходит вода. Расчёты показывают, что при ЧП на водохранилище высота волны достигнет девяти метров. Что будет с жилыми домами? Наконец, плоское левобережье с подземными водными потоками имеет сложный и не до конца изученный гидрологический режим – недаром здесь ничего не строили.

Аналогичным образом высказался архитектор Андрей Дойницын: «Я стал свидетелем аварийного сброса воды в Цимлянском водохранилище в 1993–1994 годах. Тогда весь левый берег оказался залит водой, которая потом стояла ещё несколько лет и очень медленно уходила. Люди, которые стремятся жить на левом берегу, просто не понимают, что могут однажды проснуться в затопленном доме. Вокруг вода, а им некуда деваться». Кроме того, архитекторы отметили ещё одну угрозу. Покрытое рощами левобережье является частью городского «зелёного пояса». Разорвать его – и это приведёт к непредсказуемым последствиям вплоть до изменения климата».

Кто же решился застраивать левый берег? Свой проект жилой застройки представила компания «ЮгСтройИнвест» (ЮСИ). Ставропольский строительный холдинг уже давно стал притчей во языцех. В интернете как пример антиархитектуры порой приводится фото выстроенного им в Ставрополе микрорайона «Перспективный» – лабиринт «человейников», заставленный автомобилями. То ли благодаря объёмам строительства, то ли по причине соответствующего качества квартиры получаются дешёвыми, а потому пользуются спросом. Впрочем, не исключено, что свою роль играет умение главы «ЮгСтрой Инвеста» договариваться с местными чиновниками, от чего также во многом зависит стоимость проектов. Про хозяина холдинга Юрия Иванова говорят, что время на часах у него будто остановилось где-то в году 95-м. По крайней мере манеры и стиль явно заставляют вспомнить лихие 90-е. С этим наверняка согласятся столкнувшиеся с охранниками ЮСИ журналисты и блогеры, рискнувшие интересоваться работой компании. Зато с чиновниками и правоохранителями у Иванова всегда полное взаимопонимание. Вот и в Ростове пришлому «варягу» включили такой зелёный сигнал, которому позавидовал бы любой местный застройщик. Первым проектом стала масштабная застройка территории бывшего завода «Красный Аксай», ошарашившая многих ростовчан. Башни высотой от 18 до 25 этажей оказались... газифицированы, а квартиры снабжены колонками. При этом о степени пожарной безопасности многое стало понятно, когда в одном из дворов загорелась мусорка, а пожарная цистерна не смогла проехать, поскольку двор оказался наглухо забит машинами.

Позже «ЮгСтройИнвест» успешно отстроил ещё один ЖК, пустив ради него под топор часть рощи. Тогда между ростовчанами и ЮСИ едва не развернулась война. Горожане твердили, что вырубать деревья в южном городе, где и так не хватает зелени, – дикость и вандализм. На место стройки приезжали общественники и депутаты, пытавшиеся выяснить, что за непонятные люди под защитой охранников рубят рощу. При этом правоохранители в происходящее не вмешивались, а чиновники отвечали, что вообще ни о чём не знают.

И вот теперь «ЮгСтройИнвест» нацелился на левый берег. Как сообщается, общая площадь участка составит 40,8 гектара. Под застройку из них пойдёт 26,6 гектара, заселить в район планируется 7945 человек.

Хоть потоп

Впрочем, мало кто удивляется тому, что ЮСИ практически с ходу одобрила проект. Федеральное агентство новостей (ФАН) намекает – мол, изначально участвовать в застройке хотели два инвестора, но один потом вдруг исчез. То ли его настойчиво попросили, то ли он просто создавал массовку. Более того, землю могли вообще отвести без проведения торгов на основании регионального закона о крупных инвестпроектах.

О горячей любви донских чиновников к девелоперу говорит и другой факт. В Ростове огромные проблемы с общественным транспортом и дорогами, в связи с чем будущий ЖК на левом берегу получается отрезан от города. Однако он уже заявлен как элитный. И вот власти уже сообщают, что через Дон будет протянута канатная дорога! «Сити-менеджер говорил, что в проект вложится частник, а город будет дотировать тариф из бюджета. Но бюджет – это наши с вами деньги. То есть мы создаём жилой район, в который вкладывается частный инвестор, получает дивиденды, после чего уходит с территории, а мы, ростовчане, ежедневно враскорячку стоящие в час пик в автобусах, будем платить, чтобы жители этого микрорайона каждый день с ветерком добирались на работу по канатной дороге», – недоумевает архитектор Сергей Трухачёв.

С чего вдруг у донских властей возникла такая симпатия к пришлому застройщику, можно только догадываться. Впрочем, губернатор Василий Голубев не раз доказывал, что знает, с какой стороны масло у бутерброда. Тем временем суть истории ёмко, но категорично выразил Александр Бояринов: «Лет через 50 ни одного из сегодняшних руководителей уже не будет у власти, а как будут жить люди на левом берегу в потенциально затопляемой зоне, их, кажется, не волнует». Действительно, после нас хоть потоп.

Берег левый, берег правый