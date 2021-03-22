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Застрелил пенсионера - "герой". Коц заявил, что ВСУ не считают жителей Донбасса людьми

22 марта 2021, 23:15  •  95 • Политика
Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц заявил, что бойцы ВСУ не считают жителей Донбасса людьми. Для них всякий, кто за линией разграничения, - идеологический враг. Поэтому убийство гражданских лиц не мучает их по ночам. Застрелил пенсионера - "герой".
Так Коц в беседе с Царьградом прокомментировал убийство 71-летнего пенсионера украинским снайпером. По его словам, это старая тактика запугивания мирного населения, которой ВСУ придерживаются с самого начала войны. Под снайперский огонь нередко попадали электрики или представители "Донбассводы", которые выезжали на место, чтобы отремонтировать повреждённую обстрелами гражданскую инфраструктуру.
Украинские силовики надеются посеять страх и недовольство среди жителей Донбасса, чтобы они выплеснули своё негодование на местные власти.
Коц добавил, что украинских военных вряд ли будет мучить совесть, поскольку они не считают жителей Донбасса людьми. Они видят в них идеологических врагов, которых надо уничтожить или посадить на всю жизнь по статье "Измена родине".
Они вообще у линии разграничения не разделяют людей на мирных жителей и не мирных. Они не видят в прицел обычного человека, они видят идеологического врага, который продался "москалям", - пояснил Коц.
Ранее сообщалось, что украинский снайпер убил 71-летнего старика в ДНР. Украинские военные не дали забрать тело убитого, открыв прицельный огонь по группе эвакуации.

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