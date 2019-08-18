Застрелен соратник беглого олигарха Плахотнюка: Рядом с телом обнаружили таинственную записку

Соратник беглого олигарха Владимира Плахотнюка бизнесмен Юрий Лункашу обнаружен мёртвым в столице Молдавии. Подробности произошедшего сообщает портал Unimedia со ссылкой на полицию.

Тело бизнесмена было обнаружено поздно вечером 17 августа. О находке сообщил человек, представившийся личным водителем Юрия Лункашу. По его словам, бизнесмен попросил его отвезти на трассу R-6. Когда они доехали, Лункашу попросил остановить машину в поле, чтобы подышать свежим воздухом. Вскоре после того, как бизнесмен покинул автомобиль, раздался выстрел.

Отмечается, что соратник олигарха Плахотнюка оставил записку с довольно странным содержанием. В ней бизнесмен утверждает, что был инвестором "Белого дома".

"Белый дом" я купил в 2017 году, я был инвестором", - приводит издание содержание записки.

Идёт расследование. Все обстоятельства гибели бизнесмена тщательно проверяет полиция Молдавии.

Напомним, что Плахотнюка называли самым богатым человеком Молдавии. После провала его партии на февральских выборах он срочно покинул страну. Лункашу называют одним из самых близких соратников беглого олигарха.