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Заставляла работать: Депутат пожаловался в прокуратуру на жительницу Петербурга
11 марта 2020, 20:35 • 45 • Политика
Депутат муниципалитета "Гавань" Александр Григорьев пожаловался в прокуратуру на жительницу Петербурга, потому что она заставляла его работать, пишут СМИ. По словам народного избранника, женщина пыталась оказать давление на формирование его воли и позиции как депутата.
В обращении в прокуратуру Григорьев отметил, что 70-летняя Юлия Шувалова пришла к нему на приём, но цель визита сформулировать не смогла, заявила лишь: "Все депутаты должны работать".
Как пишет "Фонтанка", после этого женщина несколько раз звонила Григорьеву и, как он утверждает, хамила, грозилась прийти на заседание муниципального совета. В итоге "во избежание конфликта" Григорьеву пришлось заседание пропустить.
Депутат попросил прокуратуру провести разъяснительную беседу с гражданкой.
Пенсионерка в свою очередь пожаловалась на народного избранника главе района и призвала лишить Григорьева мандата за "бездеятельность".
По словам Юлии Шуваловой, она просила депутата помочь в поиске информации о её доме - чертежей и планов. "Хотела, чтобы он пошевелил своими мозгами и подумал, как может мне помочь", - рассказала она.
Женщина отметила, что, действительно, не приносила никаких документов, но готова это сделать на повторной встрече, в которой Григорьев ей уже отказал.
Объясняя, почему она решила обратиться именно к нему, пенсионерка отметила, что Григорьев не состоит ни в одной комиссии, и она подумала: "Надо загрузить парня работой".
Глава района Нэлли Вавилина пообещала проверить деятельность депутата.
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