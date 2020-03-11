Заставляла работать: Депутат пожаловался в прокуратуру на жительницу Петербурга

В обращении в прокуратуру Григорьев отметил, что 70-летняя Юлия Шувалова пришла к нему на приём, но цель визита сформулировать не смогла, заявила лишь: "Все депутаты должны работать".

Как пишет "Фонтанка", после этого женщина несколько раз звонила Григорьеву и, как он утверждает, хамила, грозилась прийти на заседание муниципального совета. В итоге "во избежание конфликта" Григорьеву пришлось заседание пропустить.

Депутат попросил прокуратуру провести разъяснительную беседу с гражданкой.

Пенсионерка в свою очередь пожаловалась на народного избранника главе района и призвала лишить Григорьева мандата за "бездеятельность".

По словам Юлии Шуваловой, она просила депутата помочь в поиске информации о её доме - чертежей и планов. "Хотела, чтобы он пошевелил своими мозгами и подумал, как может мне помочь", - рассказала она.

Женщина отметила, что, действительно, не приносила никаких документов, но готова это сделать на повторной встрече, в которой Григорьев ей уже отказал.

Объясняя, почему она решила обратиться именно к нему, пенсионерка отметила, что Григорьев не состоит ни в одной комиссии, и она подумала: "Надо загрузить парня работой".

Глава района Нэлли Вавилина пообещала проверить деятельность депутата.