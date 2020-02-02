«Заставляет задуматься о жизнеспособности плана»: в России указали на несоответствие «сделки века» резолюциям СБ ООН

Позиция Палестины и ряда арабских государств по представленной США «сделке века» поднимает вопрос о жизнеспособности этого плана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в Палестине и Лиге арабских государств подтвердили, что не принимают предложенный Вашингтоном план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Как полагают эксперты, «сделка века» в значительной степени нужна руководству США для решения внутриполитических задач.

В Кремле заявили, что представленная США «сделка века» по палестино-израильскому урегулированию не соответствует ряду резолюций СБ ООН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на реакцию на «сделку века» со стороны ряда лидеров арабских и других государств.

«Мы видим реакцию палестинцев. Мы видим реакцию целого ряда арабских государств, которые солидарны с палестинцами в неприятии этого плана. Это, безусловно, заставляет задуматься о его жизнеспособности. Существует целый набор соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Невооруженным глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюции Совбеза», — сказал Песков в эфире канала «Россия 1».

Напомним, в конце января президент США Дональд Трамп обнародовал параметры так называемой «сделки века», которая призвана урегулировать многочисленные разногласия между Израилем и Палестиной, продолжающиеся с середины XX века.

Согласно обозначенному Трампом плану, будут созданы два независимых государства — еврейское и палестинское. Иерусалим должен остаться столицей Израиля, но Палестина при этом получит столицу в Восточном Иерусалиме.

Кроме того, план гласит, что США и Израиль готовы признать за Палестиной районы, которые сейчас находятся под контролем палестинцев при условии, что те откажутся от террористических актов.

В дополнение этому «сделка» предусматривает сохранение контроля Палестины над объектами в портах Хайфы и Ашдода и возможность для палестинских беженцев выбирать место проживания. Предусмотрено три варианта: на будущей территории Палестины, на территориях нынешнего проживания после их интеграции в Израиль или в третьей стране.

Вместе с тем, согласно плану, Израиль получает суверенитет над крупными поселениями на Западном берегу реки Иордан (Иудея, Самария) и в секторе Газа, а движение ХАМАС разоружается.

В случае урегулирования ближневосточного конфликта Палестина получит $50 млрд помощи от США. Как выразился Трамп, Палестина «заслуживает лучшей жизни», однако предложенный Вашингтоном план, по словам американского президента, может стать последним шансом для Палестины обрести собственное государство.

Руководство Палестины отвергло предложенный США план.

«На переговорном столе нет места даже для части американской сделки. «Сделка века» полностью и категорически отвергнута, но мы все еще верим в мир», — сказал Аббас, отметив, что американской администрации направлено послание с отказом от предложенного мирного плана США.

Как сообщает ТАСС, высказывание Аббаса прозвучало в Каире в ходе экстренного заседания глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ). В самой организации ранее заявили о поддержке обозначенной Палестиной позиции по «сделке века».

«Решение, принятое на совещании министров арабских стран в Каире, подтверждает отказ от плана Трампа», — цитирует ТАСС главу палестинского МИД Рияда аль-Малики.

По словам генсека ЛАГ Ахмеда Абу аль-Гейта, «решение принято всеми арабскими государствами, и оно сводится к тому, что «сделка века» отвергается». ТАСС отмечает, что в тексте итогового коммюнике план по урегулированию называется «американо-израильским».

План получил негативную оценку со стороны руководителей Турции и Ирана. Комментируя предложенный США проект, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал на невозможность передачи Иерусалима Израилю. В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани отверг разработанный Вашингтоном проект, назвав его «самым отвратительным планом века».

Кроме того, главы МИД Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в котором заявили о «решительной позиции исламского мира по отношению к продаже Палестины».

Отметим, что в палестинском МИД заявили, что 11 февраля руководство страны представит собственную альтернативу разработанной в США «сделке века».

Как полагают эксперты, «сделка века» в значительной степени направлена на решение внутриполитических задач в США и Израиле. В беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер указал, что США продемонстрировали отход от международных документов.

«Это элемент его (Трампа. — RT) предвыборный кампании. Это элемент предвыборной кампании Нетаньяху. И это «приватизации темы». США публично заявляют о том, что международные документы для них не указ. Они заявляют о том, что у них есть своя позиция в израильско-палестинском конфликте, и они находятся полностью на стороне Израиля», — сказал эксперт.

В свою очередь, профессор РУДН, политолог Юрий Почта указал на важность деятельности Трампа на Ближнем Востоке для его политики внутри США.

«Да, это внутренняя политика. Где Трампу нужно показать себя крупным международным деятелем. Во-вторых он доказывает своё благосклонное отношение к Израилю», — отметил эксперт в беседе с RT. По его словам, «сам план не реален, но исполнение интересное».

«На фоне импичмента Трамп показывает, что добивается для США экономических выгод на международной арене и даже подходит к решению сложнейших проблем в международных отношениях», — подытожил Почта.