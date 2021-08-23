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Заставить Россию вернуть Крым: Зеленский объявил о принятии декларации

23 августа 2021, 14:35  •  142 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подписании декларации на "Крымской платформе".
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о скором принятии декларации по Крыму, которая будет открыта для подписания всеми странами.
Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении полуострова. Сегодня мы принимаем совместную декларацию стран - участниц "Крымской платформы",
- заявил глава Украины 23 августа.
По словам Зеленского, документ будет "открытым для присоединения", передаёт ТАСС.
Зеленский также отметил, что уверен, что декларация "создаст крепкий политический фундамент для нашей совместной работы". При этом лидер Украины отметил, что стране нужна в этом вопросе помощь международного сообщества.
Также украинский лидер полагает, что 23 августа 2021 года начался "обратный отсчет" времени по "возвращению" Крыма на Украину.
Ранее президент Зеленский подчеркнул, что Европа боится Россию, поэтому и не хочет ехать на саммит "Крымская платформа".
Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам референдума, проведённого после вооружённого госпереворота в Киеве. Решение поддержали более 90 % крымчан.

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