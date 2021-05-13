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Заставили развернуться: Минобороны рассказало об инциденте с колонной США в Сирии

13 мая 2021, 23:00  •  77 • Политика
Военные России в Сирии остановили двигавшуюся по несогласованному маршруту колонну техники США, подтвердили в Минобороны.
Минобороны России подтвердило, что русские военные в Сирии развернули военную колонну США. В ведомстве уточнили, американские военные без предварительного уведомления двигалась по несогласованному маршруту.
Инцидент произошёл в сирийской провинции Хасеке. Движение американцев по трассе остановил небольшой патруль военной полиции России. Одного БТРа хватило, чтобы остановить колонну США, и заставить её развернуться.
Очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США,
- прокомментировал случившееся заместитель главы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.
Он уточнил, что американская колонна состояла шести бронеавтомобилей типа MRAP. Она двигалась по трассе М-4 в западном направлении.

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