Заставили развернуться: Минобороны рассказало об инциденте с колонной США в Сирии

Военные России в Сирии остановили двигавшуюся по несогласованному маршруту колонну техники США, подтвердили в Минобороны.

Минобороны России подтвердило, что русские военные в Сирии развернули военную колонну США. В ведомстве уточнили, американские военные без предварительного уведомления двигалась по несогласованному маршруту.

Инцидент произошёл в сирийской провинции Хасеке. Движение американцев по трассе остановил небольшой патруль военной полиции России. Одного БТРа хватило, чтобы остановить колонну США, и заставить её развернуться.

Очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США,

- прокомментировал случившееся заместитель главы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Он уточнил, что американская колонна состояла шести бронеавтомобилей типа MRAP. Она двигалась по трассе М-4 в западном направлении.