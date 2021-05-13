|
Заставили развернуться: Минобороны рассказало об инциденте с колонной США в Сирии
13 мая 2021, 23:00 • 77 • Политика
Военные России в Сирии остановили двигавшуюся по несогласованному маршруту колонну техники США, подтвердили в Минобороны.
Минобороны России подтвердило, что русские военные в Сирии развернули военную колонну США. В ведомстве уточнили, американские военные без предварительного уведомления двигалась по несогласованному маршруту.
Инцидент произошёл в сирийской провинции Хасеке. Движение американцев по трассе остановил небольшой патруль военной полиции России. Одного БТРа хватило, чтобы остановить колонну США, и заставить её развернуться.
- прокомментировал случившееся заместитель главы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.
Он уточнил, что американская колонна состояла шести бронеавтомобилей типа MRAP. Она двигалась по трассе М-4 в западном направлении.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
77
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 мая 2021, 17:35
|
12 мая 2021, 09:25
|
08 мая 2021, 17:25
|
10 мая 2021, 06:05
|
11 мая 2021, 06:50
|
11 мая 2021, 22:25
|
10 мая 2021, 06:05