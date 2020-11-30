Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мужики, ну что вы от меня требуете...": Тихановская сделала неожиданн...
Прощальная песня "Белого лебедя". Как Украина не сумев выручить за Ту-...
Лукашенко сообщил о циничном предложении Путину
Карабахский сценарий: Украина нанесла первые удары турецкими беспилотниками
Главная / В России

«Заставили написать явку с повинной»: 18-летний студент арестован по обвинению в изнасиловании школьницы

30 ноября 2020, 17:15  •  148 • В России
18-летний москвич с июля находится под арестом по обвинению в изнасиловании 13-летней школьницы. При этом на теле девочки экспертиза не нашла ни физических повреждений, ни следов чужой ДНК. Более того, психиатрическая экспертиза выявила, что молодой человек не имеет склонности к педофилии. По словам свидетелей, школьница в тот день сама приставала к Владимиру, однако тот не ответил взаимностью.
 
© Виталий Белоусов/РИА Новости
 

В начале июля 18-летний Владимир Мушкамбарян вернулся в Москву после похорон дедушки. Ближайшие дни после возвращения должны были быть полными хлопот: парень готовился 11 июля стать крёстным ребёнку близкого друга.

8 июля молодые люди после причастия отправились за подарками, а потом встретились с друзьями. Их попросили забрать общую знакомую, 14-летнюю Аллу, с которой была и 13-летняя Мария (имена обеих девушек изменены. — RT), и развезти их по домам. Машу Владимир до этого видел пару раз, говорит его мама Ирина, и девушка, по словам общих друзей, безуспешно пыталась обратить на себя его внимание.

Обвинение

 

Ребята поехали к дому Марии, однако девушки не торопились уходить, пересказывает Ирина слова сына и его друга: «Они начали смотреть видео на заднем сиденье и попросили мальчиков подсесть к ним. Маша села к Вове на колени, начала приставать, лезть к нему в штаны. Он её согнал, пересел на переднее сиденье. После этого она позвала его в подъезд, типа на разборки. Там начала задавать интимные вопросы — была ли у него уже близость, и продолжила приставать, вплоть до того, что частично разделась. Сын сказал ей, чтобы она не позорилась, на что она пригрозила, мол, он у неё ещё увидит».

Ожидавшие в машине друг Владимира и Алла рассказывают, что ребята отсутствовали не более пяти минут. После их возвращения все разошлись по домам. 9 июля Вова и Маша снова пересеклись в общей компании.

«Встретились как ни в чём не бывало, обнялись, поцеловались в щёку, нормально пообщались, — рассказывает Ирина. — А вечером его друг пишет ему во «ВКонтакте», что Маша пустила слух, будто Вова изнасиловал её и Аллу. Сын пожал плечами: он даже пальцем не тронул никого из них».

Ирина говорит, что не знает мотивов поступка Маши. «Может, обиделась, что он её отверг. В школе говорят, что у неё мама очень сложная. Это, наверное, повлияло и на девочку: она пьёт, курит, спит с мальчиками, как сама рассказала на очной ставке. Может, так она хотела избежать гнева мамы, а может, привлечь её внимание», — рассуждает она.

Признание под диктовку

 

10 июля Мария написала Владимиру, что он её домогался, и предложила встретиться. Ничего не подозревающий парень согласился, чтобы разобраться в ситуации. Там его и задержали оперативники, рассказывает мать.

В отделении полиции молодого человека продержали четыре часа без допуска адвоката, заявил адвокат МКА «Народный адвокат» Михаил Копылов, представляющий интересы Мушкамбаряна. «Я с ним увиделся уже после, в Следственном комитете, — пояснил Копылов. — Мой подзащитный рассказал, что сотрудники полиции оказали на него моральное давление, под угрозой ареста заставили написать явку с повинной, объяснения и якобы записали всё это на видео. Он добавил, что не совершал того, что написано в явке, и уже правдивые показания мы дали следователю».

«Он явно писал под диктовку. Вы не понимаете, у него русский хромает и так всё сформулировать он точно не мог. Ему 18 лет совсем недавно исполнилось, его никогда в жизни милиция не останавливала, даже чтобы документы проверить. Конечно, он подписал всё, что ему сказали — четыре часа 12 человек ему говорили, что просто так в полиции люди не оказываются. Явки хватило, чтобы возбудить уголовное дело», — добавляет мама Владимира.

Молодой человек обвиняется в покушении на преступление, изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, а также в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Поскольку статьи особо тяжкие, для Владимира суд выбрал в качестве меры пресечения арест.

Экспертиза всё покажет

 

Адвокат Михаил Копылов отмечает, что на тот момент у следствия имелось только заявление о совершённом преступлении, написанное со слов девочки.

Как выяснилось позднее, по словам адвоката, заявление об изнасиловании Марии подала её мама. Ирина увиделась с ней уже в СК: «Я подхожу к ней, говорю: «Хорошо, расскажите, что было». А она начала кричать, что экспертиза ДНК всё покажет».

Результатов экспертизы пришлось ждать около месяца.

Обследование не выявило никаких физических повреждений на теле девочки, включая микротрещины. Не было обнаружено и следов чужой ДНК на телах потерпевшей и подозреваемого, хотя, как показала экспертиза, девочка не мылась с момента предполагаемого изнасилования.

Также в отношении Вовы и Маши была проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Молодой человек, согласно результатам, имеет нормальные для своего возраста интересы, не склонен к педофилии. У Маши выявлено подозрение на неполноценность — чтобы выяснить точно, суд постановил отправить её на стационарное обследование. Как отметил Копылов, это произойдёт не раньше февраля, когда в клинике освободится место.

Адвокат добавляет, что следователь по делу после ареста мальчика на полтора месяца ушла в отпуск, а потом на две недели взяла больничный. Опрос свидетелей, по его словам, начался только в октябре.

«Моего подзащитного должны отпустить из-под стражи и прекратить дело. Однако, зная судебную практику и тактику ведения следственных действий, если человека уже арестовали, то следствие его должно в любом случае направить в суд по какой-то статье, пусть менее тяжкой. Если будет установлено, что девочка его оговорила, то ей ничего не будет, так как ей нет 14. Мама также не понесёт ответственности, поскольку не знала, что пишет с её слов заведомо ложное заявление», —резюмировал он.

Был на хорошем счету

 

Всё это время Владимир находится под арестом. Его мама рассказывает, что все, кто знает молодого человека, в шоке от произошедшего. «У меня спокойный сын, адекватный, он с нами всем делится. Я знаю всё о моём ребёнке: где он ходит, с кем встречается, какой у него круг общения, — едва не плачет Ирина. — Никогда нигде он ни в чём плохом не участвовал, на учёт его не ставили, полиция даже документы не проверяла. Положительный, общительный, добрый мальчик, кандидат в мастера спорта. В школе и колледже на хорошем счету».

По словам Ирины, её семья в строгости воспитывает детей: «Если бы я действительно знала, что этот ребёнок пострадал от моего сына, то клянусь своими тремя детьми, я сама бы его за руку схватила, привела в полицию и сказала: «Вот твоё место, насильник должен сидеть». Я бы всю оставшуюся жизнь глаза опускала от стыда».

Как пояснили RT в Управлении СКР по Москве, следственными органами расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. «Материалы уголовного дела подтверждают вину обвиняемого в совершённом преступлении, кроме того, последний написал явку с повинной в правоохранительные органы, в которой признал свою вину в совершённом преступлении в отношении малолетней девочки. Учитывая, что предварительное следствие в настоящее время не завершено, предоставление каких-либо дополнительных сведений преждевременно и противоречит положениям статьи 161 УПК РФ», — заявили в ведомстве.

RT не удалось связаться с мамой Марии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



148
Источник
Похожие новости
29 ноября 2020, 15:35
«Не вижу причин сомневаться в результатах»: британские эксперты оценили вакцину «Спутник V»
28 ноября 2020, 23:05
«Нарушения границы не допущено»: российский Су-27 сопроводил самолёт США над Чёрным морем
30 ноября 2020, 10:50
Тайны династии Зиминых: RT выяснил, что скрывает семья спонсора Навального
28 ноября 2020, 16:40
«Политика цензурирования недопустима»: Роскомнадзор попросил российские IT-компании помочь отечественным СМИ
28 ноября 2020, 18:30
Не придётся повторно обращаться в поликлинику: в России упростили порядок оформления инвалидности
29 ноября 2020, 21:05
«Выплаты зависят от страхового стажа и взносов»: в России не планируют проверять дополнительные доходы пенсионеров
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 ноября 2020, 07:15
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт видит пуз...
30 ноября 2020, 04:30
«НеАнгелы» отказались от украинского языка
30 ноября 2020, 11:50
Замерзающая Россия могла стать хитом на Украине, если бы не глупый провал готовивших ...
30 ноября 2020, 13:40
"Лавров замолчит, придётся слушать Шойгу". Германия прочувствовала на себе ...
30 ноября 2020, 03:35
О какой позиции силы идёт речь? Захарова ответила министру обороны Германии как женщи...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 ноября 2020, 04:30
«НеАнгелы» отказались от украинского языка
26 ноября 2020, 00:35
Американский солдат рассказал, как хотел проучить "русских недоносков": "Очнулся я уже на базе..."
27 ноября 2020, 09:35
«Восточная Малопольша» на старте
28 ноября 2020, 06:40
"Мужики, ну что вы от меня требуете...": Тихановская сделала неожиданное признание на слитой записи
24 ноября 2020, 16:30
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
25 ноября 2020, 20:55
Тайна украинских унитазов раскрыта. Скандал с "керченскими" кораблями раскрутил прапорщик ВСУ
26 ноября 2020, 00:35
Россия на пороге научного прорыва в космосе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.