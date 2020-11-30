«Заставили написать явку с повинной»: 18-летний студент арестован по обвинению в изнасиловании школьницы

18-летний москвич с июля находится под арестом по обвинению в изнасиловании 13-летней школьницы. При этом на теле девочки экспертиза не нашла ни физических повреждений, ни следов чужой ДНК. Более того, психиатрическая экспертиза выявила, что молодой человек не имеет склонности к педофилии. По словам свидетелей, школьница в тот день сама приставала к Владимиру, однако тот не ответил взаимностью.

В начале июля 18-летний Владимир Мушкамбарян вернулся в Москву после похорон дедушки. Ближайшие дни после возвращения должны были быть полными хлопот: парень готовился 11 июля стать крёстным ребёнку близкого друга.

8 июля молодые люди после причастия отправились за подарками, а потом встретились с друзьями. Их попросили забрать общую знакомую, 14-летнюю Аллу, с которой была и 13-летняя Мария (имена обеих девушек изменены. — RT), и развезти их по домам. Машу Владимир до этого видел пару раз, говорит его мама Ирина, и девушка, по словам общих друзей, безуспешно пыталась обратить на себя его внимание.

Обвинение

Ребята поехали к дому Марии, однако девушки не торопились уходить, пересказывает Ирина слова сына и его друга: «Они начали смотреть видео на заднем сиденье и попросили мальчиков подсесть к ним. Маша села к Вове на колени, начала приставать, лезть к нему в штаны. Он её согнал, пересел на переднее сиденье. После этого она позвала его в подъезд, типа на разборки. Там начала задавать интимные вопросы — была ли у него уже близость, и продолжила приставать, вплоть до того, что частично разделась. Сын сказал ей, чтобы она не позорилась, на что она пригрозила, мол, он у неё ещё увидит».

Ожидавшие в машине друг Владимира и Алла рассказывают, что ребята отсутствовали не более пяти минут. После их возвращения все разошлись по домам. 9 июля Вова и Маша снова пересеклись в общей компании.

«Встретились как ни в чём не бывало, обнялись, поцеловались в щёку, нормально пообщались, — рассказывает Ирина. — А вечером его друг пишет ему во «ВКонтакте», что Маша пустила слух, будто Вова изнасиловал её и Аллу. Сын пожал плечами: он даже пальцем не тронул никого из них».

Ирина говорит, что не знает мотивов поступка Маши. «Может, обиделась, что он её отверг. В школе говорят, что у неё мама очень сложная. Это, наверное, повлияло и на девочку: она пьёт, курит, спит с мальчиками, как сама рассказала на очной ставке. Может, так она хотела избежать гнева мамы, а может, привлечь её внимание», — рассуждает она.

Признание под диктовку

10 июля Мария написала Владимиру, что он её домогался, и предложила встретиться. Ничего не подозревающий парень согласился, чтобы разобраться в ситуации. Там его и задержали оперативники, рассказывает мать.

В отделении полиции молодого человека продержали четыре часа без допуска адвоката, заявил адвокат МКА «Народный адвокат» Михаил Копылов, представляющий интересы Мушкамбаряна. «Я с ним увиделся уже после, в Следственном комитете, — пояснил Копылов. — Мой подзащитный рассказал, что сотрудники полиции оказали на него моральное давление, под угрозой ареста заставили написать явку с повинной, объяснения и якобы записали всё это на видео. Он добавил, что не совершал того, что написано в явке, и уже правдивые показания мы дали следователю».

«Он явно писал под диктовку. Вы не понимаете, у него русский хромает и так всё сформулировать он точно не мог. Ему 18 лет совсем недавно исполнилось, его никогда в жизни милиция не останавливала, даже чтобы документы проверить. Конечно, он подписал всё, что ему сказали — четыре часа 12 человек ему говорили, что просто так в полиции люди не оказываются. Явки хватило, чтобы возбудить уголовное дело», — добавляет мама Владимира.

Молодой человек обвиняется в покушении на преступление, изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, а также в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Поскольку статьи особо тяжкие, для Владимира суд выбрал в качестве меры пресечения арест.

Экспертиза всё покажет

Адвокат Михаил Копылов отмечает, что на тот момент у следствия имелось только заявление о совершённом преступлении, написанное со слов девочки.

Как выяснилось позднее, по словам адвоката, заявление об изнасиловании Марии подала её мама. Ирина увиделась с ней уже в СК: «Я подхожу к ней, говорю: «Хорошо, расскажите, что было». А она начала кричать, что экспертиза ДНК всё покажет».

Результатов экспертизы пришлось ждать около месяца.

Обследование не выявило никаких физических повреждений на теле девочки, включая микротрещины. Не было обнаружено и следов чужой ДНК на телах потерпевшей и подозреваемого, хотя, как показала экспертиза, девочка не мылась с момента предполагаемого изнасилования.

Также в отношении Вовы и Маши была проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Молодой человек, согласно результатам, имеет нормальные для своего возраста интересы, не склонен к педофилии. У Маши выявлено подозрение на неполноценность — чтобы выяснить точно, суд постановил отправить её на стационарное обследование. Как отметил Копылов, это произойдёт не раньше февраля, когда в клинике освободится место.

Адвокат добавляет, что следователь по делу после ареста мальчика на полтора месяца ушла в отпуск, а потом на две недели взяла больничный. Опрос свидетелей, по его словам, начался только в октябре.

«Моего подзащитного должны отпустить из-под стражи и прекратить дело. Однако, зная судебную практику и тактику ведения следственных действий, если человека уже арестовали, то следствие его должно в любом случае направить в суд по какой-то статье, пусть менее тяжкой. Если будет установлено, что девочка его оговорила, то ей ничего не будет, так как ей нет 14. Мама также не понесёт ответственности, поскольку не знала, что пишет с её слов заведомо ложное заявление», —резюмировал он.

Был на хорошем счету

Всё это время Владимир находится под арестом. Его мама рассказывает, что все, кто знает молодого человека, в шоке от произошедшего. «У меня спокойный сын, адекватный, он с нами всем делится. Я знаю всё о моём ребёнке: где он ходит, с кем встречается, какой у него круг общения, — едва не плачет Ирина. — Никогда нигде он ни в чём плохом не участвовал, на учёт его не ставили, полиция даже документы не проверяла. Положительный, общительный, добрый мальчик, кандидат в мастера спорта. В школе и колледже на хорошем счету».

По словам Ирины, её семья в строгости воспитывает детей: «Если бы я действительно знала, что этот ребёнок пострадал от моего сына, то клянусь своими тремя детьми, я сама бы его за руку схватила, привела в полицию и сказала: «Вот твоё место, насильник должен сидеть». Я бы всю оставшуюся жизнь глаза опускала от стыда».

Как пояснили RT в Управлении СКР по Москве, следственными органами расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. «Материалы уголовного дела подтверждают вину обвиняемого в совершённом преступлении, кроме того, последний написал явку с повинной в правоохранительные органы, в которой признал свою вину в совершённом преступлении в отношении малолетней девочки. Учитывая, что предварительное следствие в настоящее время не завершено, предоставление каких-либо дополнительных сведений преждевременно и противоречит положениям статьи 161 УПК РФ», — заявили в ведомстве.

RT не удалось связаться с мамой Марии.