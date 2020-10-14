Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИ...
Евросоюз кинул Украину с землёй
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" &...
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войн...
Главная / Украина

«Засовывают в нос» – на Украине тестируют на коронавирус урогенитальными палочками – эксперт

14 октября 2020, 20:20  •  91 • Украина

Статистика заражений коронавирусом на Украине неадекватная, потому что в этой стране нет необходимого оборудования для забора теста – вместо него в лабораториях используют палочки для забора анализов мочевого пузыря.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил президент Всеукраинского союза защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

«Как можно считать, что на Украине, скажем, выявлено 5590 заразившихся коронавирусом, на основании чего? На основании полимеразной цепной реакции? Но извините, анализы ПЦР на Украине однозначно невозможно сделать точными, потому что, как оказалось, на Украине вообще не оказалось банальных палочек для забора образцов для ПЦР.

ПЦР – штука точная, но чтобы ПЦР нашла, туда необходимо внести образец вируса и взять его правильно, взять на правильную палочку и правильно транспортировать и только тогда мы найдём. Но что мы находим сейчас, что определяет ПНЦ, сейчас сказать невозможно», – отметил он.

Также общественник сообщил, что на Украину до сих пор не завезли палочки для забора ПЦР, а используют палочки, которые предназначены для мочевого пузыря.

«Потому что просто нет палочек, эта проблема, которую до сих пор никто не решил. На Украину ни разу не ввозились сертифицированные палочки для ПЦР, была только небольшая гуманитарная помощь.

А сейчас делают в лучшем случае урогенитальными палочками, которые определяют инфекции мочевой системы – их засовывают в нос, достаточно неприятная процедура, потому что там на конце щёточка, но это лучшее что есть», – возмутился Сердюк.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
14 октября 2020, 00:10
Евросоюз кинул Украину с землёй
14 октября 2020, 07:30
На Украине начали массово применять российскую вакцину от коронавируса
13 октября 2020, 15:55
У Зеленского возмущены, что Россия хочет продать, а не отдать бесплатно вакцину от ковид-19
14 октября 2020, 14:50
Турчинов объявляет о роспуске Рады
14 октября 2020, 01:05
Додон: «Для майдана необходима помощь внешних сил»
14 октября 2020, 20:20
Украинские СМИ: Путин придумал новый способ, как вернуть воду в Крым
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 октября 2020, 00:10
Евросоюз кинул Украину с землёй
14 октября 2020, 06:35
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войны в К...
14 октября 2020, 07:30
На Украине начали массово применять российскую вакцину от коронавируса
14 октября 2020, 14:50
Турция пошла на попятную, а боевики массово бегут из Карабаха. Хватило крепкого слова...
14 октября 2020, 02:55
В Госдуме назвали политическим терроризмом сделанный Тихановской "шах и мат"...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл манёвр Кремля
11 октября 2020, 21:45
Сеанс разоблачения Зеленского стал хитом: "Не надо вестись"
08 октября 2020, 06:40
Не слушаете Лаврова, будете иметь дело с Шойгу. Глава Минобороны РФ созвонился с Ереваном и Баку
10 октября 2020, 22:50
"Отговорки не принимаются": Берлин получил три хлёстких ответа за Навального и встречный ультиматум
14 октября 2020, 00:10
Евросоюз кинул Украину с землёй
12 октября 2020, 20:40
"Киев выразит протест Польше?": Дуда отказал Украине в праве на Крым - политолог
11 октября 2020, 19:55
К ЧП на Камчатке привело испытание гиперзвуковой ракеты?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.