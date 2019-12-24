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Засобирался в Москву? Трамп "проявил интерес" к Параду Победы 9 мая - Лавров
24 декабря 2019, 04:24 • 69 • В мире
Президент США Дональд Трамп может посетить Парад Победы 9 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политический лидер "проявил интерес" к празднику, сообщил Telegram-канал "Без комментариев".
Президент США всё-таки может приехать на Парад Победы к 75-летию окончания Второй мировой войны. Об этом сообщил Telegram-канал "Без комментариев" со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
"В ходе моего визита в Вашингтон Трамп проявил интерес посетить Москву 9 мая следующего года", - цитирует канал Лаврова.
До этого уже появилась информация, что Трампа пригласили в Москву на Парад Победы. Тогда президент США ответил, что ещё размышляет над приглашением.
"Президент Путин пригласил меня - это большое дело. Я благодарен за приглашение, это в самой середине нашего политического сезона, так что посмотрю, смогу ли я это сделать, но буду рад, если смогу приехать", - заявил Трамп в ноябре 2019 года.
На большой пресс-конференции президент Владимир Путин пообещал написать статью о Великой Отечественной войне. Затем он выступил с лекцией перед лидерами стран СНГ. На ней Владимир Путин рассказал о роли Польши в начале Второй мировой войны, разделе Чехословакии и "Мюнхенском сговоре". Президент России рассказал, что Польша "высказала аппетиты", когда "начался раздел добычи".
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