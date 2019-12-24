Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В поисках виноватых
Евроукры впарили Перу самолёт, которого нет (Руслан Осташко)
"Знает о минах чуть ли не больше, чем эксперт": Путин удивил журналист...
«Антироссийская риторика будет только нарастать»: почему Трамп обвинил демократо...
Главная / В мире

Засобирался в Москву? Трамп "проявил интерес" к Параду Победы 9 мая - Лавров

24 декабря 2019, 04:24  •  69 • В мире
Президент США Дональд Трамп может посетить Парад Победы 9 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политический лидер "проявил интерес" к празднику, сообщил Telegram-канал "Без комментариев".
Президент США всё-таки может приехать на Парад Победы к 75-летию окончания Второй мировой войны. Об этом сообщил Telegram-канал "Без комментариев" со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
"В ходе моего визита в Вашингтон Трамп проявил интерес посетить Москву 9 мая следующего года", - цитирует канал Лаврова.
До этого уже появилась информация, что Трампа пригласили в Москву на Парад Победы. Тогда президент США ответил, что ещё размышляет над приглашением.
"Президент Путин пригласил меня - это большое дело. Я благодарен за приглашение, это в самой середине нашего политического сезона, так что посмотрю, смогу ли я это сделать, но буду рад, если смогу приехать", - заявил Трамп в ноябре 2019 года.
На большой пресс-конференции президент Владимир Путин пообещал написать статью о Великой Отечественной войне. Затем он выступил с лекцией перед лидерами стран СНГ. На ней Владимир Путин рассказал о роли Польши в начале Второй мировой войны, разделе Чехословакии и "Мюнхенском сговоре". Президент России рассказал, что Польша "высказала аппетиты", когда "начался раздел добычи".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
23 декабря 2019, 21:54
Россия и Украина договорились по газу: Порошенко в бешенстве, США грозят санкциями
23 декабря 2019, 05:39
Война продолжается: Провинцию Сирии сотрясли новые атаки террористов
23 декабря 2019, 21:54
"Это неоколониальная политика США": Депутат - о "благодарности" элит Европы за санкции против "Северного потока - 2"
24 декабря 2019, 00:54
«Антироссийская риторика будет только нарастать»: почему Трамп обвинил демократов в саботаже выборов 2020 года
24 декабря 2019, 04:24
Засобирался в Москву? Трамп "проявил интерес" к Параду Победы 9 мая - Лавров
23 декабря 2019, 12:09
"Помешать санкциям не можем": Швейцария прокомментировала приостановку работы по "Северному потоку – 2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2019, 15:09
Секретная запись СБУ перед майданом. Яценюк Маккейну: Возможность ухода Крыма – ничто, по сравнению с нашей геополитической задачей
17 декабря 2019, 16:09
В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
21 декабря 2019, 01:24
Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу
18 декабря 2019, 18:24
"Бессовестная ложь": Скрипаль выступила с заявлением после интервью британского посла
22 декабря 2019, 18:48
В новом году Россия преподнесёт миру сюрприз. Вот это заявка!
22 декабря 2019, 16:39
"Очень проевропейское решение": США атаковали санкциями "Северный поток - 2" и нарвались на "ультиматум"
19 декабря 2019, 00:54
Аркадия Бабченко заявил, что его выгнали из Израиля после поста на тему "Дайте денег"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.