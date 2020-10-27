Заснувшему в эфире "будущему президенту США" написали шпаргалку: "Классный троллинг Байдена!"

Историй о всё забывающем кандидате в президенты США Джо Байдене так много, что уже появились мемы. Как известно, для демократов Байден - "будущий президент США", а для республиканцев - старичок, который путает имя своего конкурента или, например, должность, на которую баллотируется. И это чистая правда. Так, накануне, давая интервью американскому телеканалу, Байден решил, что идёт на выборы против Джорджа Буша. Ошибся он дважды, после чего появилось предположение, что бороться Байден собрался сразу с двумя Бушами.

А до этого Байден с уверенностью заявил, что борется за место в Сенате. И даже это ещё не всё. Например, в соцсетях с изумлением обсуждали грубые слова Байдена в адрес американских военных, которые не поддержали его шутку. Политик обругал их и велел немедленно смеяться. Наконец, ещё раньше Байден просто тихо и мирно заснул в эфире, пока журналисты обсуждали его политические достижения.

Военный эксперт Игорь Коротченко, памятуя о последних событиях, связанных с Байденом, поместил в личном телеграм-канале мем, где изображено, как политику на дне чашке оставили подсказку. Мол, зовут тебя так-то и твоя профессия - такая-то.

"Классный троллинг Байдена!" - оценил мем Игорь Коротченко.