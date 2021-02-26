«Заслуживают максимального наказания»: в Кемерове судят полицейских, не отреагировавших на сообщения об убийстве

Суд в Кемерове вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении полицейских, не отреагировавших на сообщения о насилии, которое в итоге привело к смерти 23-летней студентки Веры Пехтелевой. Убийство произошло 14 января 2020 года. Суд согласился с гособвинением и пришёл к выводу, что бездействие сотрудников правоохранительных органов повлекло гибель девушки, а значит, их преступление необходимо квалифицировать по более тяжкой статье. По словам родственников девушки, её бывший бойфренд издевался над ней более трёх часов, прежде чем задушить. Соседи слышали крики Пехтелевой и неоднократно звонили в полицию, но на вызов никто не приехал. В итоге они сами вскрыли дверь, однако к тому моменту студентка уже была мертва.

В Кемерове суд вернул в прокуратуру уголовное дело о халатности двух сотрудников полиции, не принявших никаких мер 14 января 2020 года, когда в дежурную часть Ленинского района города поступило сообщение о женских криках в одном из жилых домов.

В тот день была жестоко убита 23-летняя студентка Кузбасского государственного технического университета Вера Пехтелева — её бывший молодой человек на протяжении трёх с половиной часов жестоко избивал и пытал девушку, после чего задушил проводом от утюга.

В день убийства соседи Пехтелевой, слышавшие её крики и мольбы о помощи, как минимум семь раз звонили в полицию, но на вызов никто не приехал. Тогда жильцы дома самостоятельно взломали дверь в квартиру. Они опоздали — Вера уже была мертва.

Прибывшая на место преступления скорая лишь констатировала смерть студентки, а сотрудникам правоохранительных органов оставалось только задержать убийцу Владислава Канюса.

Хотела разорвать отношения

Последней в день убийства с Верой разговаривала её подруга Кира Егорова — она сообщила RT, что 14 января 2020 года Пехтелева поехала домой к своему бывшему бойфренду, чтобы забрать вещи. Отношения пары разладились незадолго до трагедии — по словам Егоровой, Вера решила прекратить отношения из-за частых ссор.

«Владу просто было с ней удобно — он ей это напрямую говорил. Деньги у неё постоянно брал, за квартиру платила она, за продукты и бытовую химию — тоже, хотя он сам работал. Не могу утверждать, что он её бил, хотя однажды Вера случайно проболталась, что он её толкнул в очередной ссоре, она ударилась головой о шкаф, потекла кровь. Он даже не обратил внимания, не подошёл, продолжил кричать», — вспоминает Егорова.

Кира Егорова

© Кадр: видео Ruptly

В день убийства Кира планировала поехать домой к Канюсу вместе с Верой, чтобы той было спокойнее: девушка опасалась, что её бывший бойфренд может повести себя агрессивно. Но Вера не дождалась подругу и отправилась за вещами одна, хотя попросила Киру часто писать ей, чтобы молодой человек понимал, что она торопится, и не задерживал её. Егорова утверждает, что в какой-то момент Канюс забрал телефон Пехтелевой.

«Её телефон забрал Влад, он записал мне голосовое сообщение, чтобы я ей больше не звонила и не писала, что он сегодня «поможет ей сам». После этого телефон отключили, больше я до Веры не дозвонилась», — рассказывает Егорова.

Забеспокоившись, она поехала забирать подругу, но дверь никто не открыл. Девушка около часа стучала и просила Веру выйти, дать знать, что с ней всё в порядке. Егорова уточнила, что подобные ситуации уже случались не раз — Пехтелева могла позвонить ей и сообщить о ссоре, попросить приехать, но потом писала, что они с бойфрендом помирились и ей ничего не угрожает. Поэтому в день убийства Кира также не восприняла ситуацию как по-настоящему опасную.

«Я час простояла возле двери, а потом увидела Веру в замочную скважину, она была жива, ходила спокойно по квартире. Я, с одной стороны, обрадовалась, что она цела, а с другой — разозлилась, я ведь приехала, переживаю, а она даже не даёт мне знать, что с ней всё в порядке. В итоге я уехала. Теперь часто думаю, что было бы, если бы я тогда вызвала полицию. Но ведь если даже когда она уже кричала, никто не ехал, то тут, когда всё было тихо и спокойно с виду, и подавно бы не приехали», — сокрушается девушка.

«Убью её, его и всех, кто об этом знал»

Кира Егорова также рассказала RT, что вспышки гнева нередко случались у Канюса в состоянии алкогольного опьянения. По словам Егоровой, после того как Пехтелева разорвала отношения с молодым человеком, тот заподозрил девушку в измене и за пару недель до убийства даже звонил с угрозами её подруге.

«Он позвонил мне ночью сильно пьяный, думал, что Вера ему якобы изменяет, и сказал мне, что «если узнает об этом, то убьёт и её, и его, и всех, кто об этом знал, в том числе меня». Но никто не думал, что он действительно способен совершить такое. Я до сих пор не могу поверить, что Веры больше нет», — говорит подруга погибшей.

Родители Пехтелевой изначально были против её отношений с Канюсом. Как рассказала журналистам мать Веры, Оксана, они всего несколько раз видели её молодого человека и всячески отговаривали дочь продолжать с ним общение. По словам отца погибшей, он знал семью Канюса — они жили в одном доме.

«У него отец восемь лет назад покончил с собой из-за того, что украл телефон в магазине, на него завели уголовное дело. Я дочери сказал, что это плохая семья, гнилая кровь, просил не общаться с этим человеком», — рассказал Евгений Пехтелев.

Мать Веры также упомянула, что, узнав о разрыве дочери с Канюсом, родные девушки испытали облегчение.

«На эту тему мы очень часто разговаривали, а когда Вера приняла решения прекратить отношения, как будто розовые очки сняла, мы вздохнули с облегчением, что наконец-то ребёнок понял, что этому чудовищу рядом с ней не место. А потом случилось страшное. Я только на следующий день после трагедии узнала, что моей девочки больше нет. Потому что наши знакомые боялись позвонить мне и отцу Веры», — поясняет мать погибшей.

Без особой жестокости

Сейчас Влада Канюса судят по ч. 1 ст. 105 УК РФ — отец, мать и дядя погибшей Веры Пехтелевой, проходящие по делу об убийстве как потерпевшие, настаивают, что статья обвинения должна быть ужесточена, так как убийство, по их мнению, было совершено с особой жестокостью. Сейчас мужчине грозит не более 15 лет заключения, а в случае переквалификации по ч. 2 ст. 105 УК РФ Канюса может ждать пожизненное лишение свободы.

Заседание суда

© Кадр: видео Ruptly

По словам родителей погибшей, судмедэкспертиза выявила у девушки более ста телесных повреждений — убийца долго пытал Веру, прежде чем задушить, избивал и наносил удары ножом и другими предметами.

«Это демон. Он убил мою дочь с особой жестокостью, наслаждался её болью. Добить не смог, задушил, но травм столько, что непонятно даже, что стало ли причиной смерти — асфиксия или все остальные увечья. Судмедэксперт не может сказать, погибла она от отёка головного мозга, в результате избиения или же от удушения», — сказал журналистам отец погибшей Евгений Пехтелев.

«В советское время его бы расстреляли, сейчас дают пожизненное заключение. Мы будем ходатайствовать о переквалификации статьи на «убийство с особой жестокостью» и требовать максимального наказания для этого демона», — подчёркивает Евгений Пехтелев.

В марте 2020 года потерпевшие уже просили суд рассматривать действия Канюса по более тяжкой статье УК — об этом рассказывал адвокат семьи Илья Большаков. Органы предварительного следствия сначала удовлетворили это ходатайство, однако в октябре 2020 года данное постановление было отменено, утверждает Большаков.

«Нам абсолютно ничего не пояснили, сказали лишь, что «оснований для признания убийства с особой жестокостью нет». Письменные материалы дела судом ещё не изучены, но мы будем и далее настаивать, чтобы действия Канюса квалифицировали как убийство с особой жестокостью», — отметил юрист.

Уголовное дело о халатности

Отец Веры Пехтелевой утверждает, что в материалах уголовного дела в отношении сотрудников дежурной части полиции, проявивших халатность в ночь убийства, зафиксированы десятки звонков от соседей с просьбами пресечь преступление. В частности, расшифровка одного из звонков содержит даже крики самой Пехтелевой — жильцы дома вышли на лестничную площадку, чтобы доказать полиции серьёзность происходящего и убедить приехать.

Полиция выехала на место преступления только когда соседи взломали дверь и сообщили о трупе.

Дверь взламывал в том числе брат Канюса — по словам дяди погибшей Владимира, Владислав позвонил брату в полночь и сообщил, что собирается убить Веру. Если бы молодой человек сразу вызвал полицию, а не поехал в соседний город взламывать квартиру, у девушки был бы шанс спастись, считает Владимир.

На момент предварительного заседания по делу о халатности в Ленинском райсуде Кемерово 26 февраля действия сотрудников полиции Михаила Балашова и Дмитрия Торицына квалифицировались как ч. 1 ст. 293 УК, которая в худшем для обвиняемых случае предусматривает исправительные работы или арест до трёх месяцев.

В итоге суд согласился с ходатайством государственного обвинителя о необходимости квалифицировать бездействие сотрудников правоохранительных органов как «повлекшее смерть» и вернул дело прокурору.

«Фактические обстоятельства, изложенные в обвинении, свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий подсудимых как более тяжкого преступления, поэтому обвинение лишает суд возможности принять по делу законное решение. Суд считает необходимым возвратить уголовное дело прокурору Ленинского района города Кемерово для устранении препятствий в рассмотрении судом», — сказала судья Ленинского районного суда города Кемерово на заседании 26 февраля.

Если обвинение двум фигурантам ужесточат, по ч.2 ст. 293 УК им будет грозить уже до пяти лет лишения свободы.

Родственники Веры Пехтелевой поддержали решение суда, отметив, что считают его законным. Ранее мать погибшей девушки отмечала, что полицейские, проигнорировавшие сообщения об убийстве её дочери, заслуживают самого сурового наказания.

«Сотрудники вели себя безобразнейшим образом, это я говорю как мама, как человек, потерявший свое главное сокровище, свою дочь. Таких людей вообще не должно быть в полиции. Полнейшее бездействие, халатность, бессовестность. Подсудимые заслуживают максимального наказания, эти люди вообще не заслуживают того, чтобы хоть где-то работать, им надо сидеть в тюрьме. А с убийцей я бы расправилась собственными руками», — заключила Оксана Пехтелева.