«Заслуживают лидеров, которые будут прислушиваться»: посольство США заявило о праве ливанцев на «мирный протест»

Посольство США в Бейруте заявило, что Вашингтон «поддерживает право жителей Ливана на мирный протест», однако призывает демонстрантов отказаться от насилия. В Совфеде подобные высказывания назвали попыткой вмешательства в дела страны. В Госдуме напомнили, что подобные заявления могут разжечь ситуацию и дать протестующим ощущение безнаказанности. По данным СМИ, в ходе беспорядков в ливанской столице пострадали более 700 человек.

США заявили, что «поддерживают право жителей Ливана на мирный протест». Об этом говорится в заявлении посольства Соединённых штатов в Бейруте в Twitter.

«Ливанский народ слишком много страдал и заслуживает лидеров, которые будут прислушиваться к нему и изменят курс с учётом требований населения о прозрачности и подотчётности (властей. — RT). Мы поддерживаем их право на мирный протест и призываем всех вовлечённых избегать насилия», — говорится в заявлении посольства.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил элемент вмешательства в сообщении дипмиссии.

«С одной стороны, они говорят, что против силового решения, а с другой — поддерживают тех, кто вышел на улицы. К сожалению, вот эти заявления могут только разжечь ситуацию и вселить уверенность в тех, кто допускает эти противоправные действия, в их безнаказанности», — пояснил сенатор RT.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов также высказал мнение, что заявление посольства США может свидетельствовать о желании американской стороны увидеть смену руководства в Ливане.

«Безусловно, граждане заслуживают права на мирный протест. Но этот протест должен осуществляться в рамках законодательства. Осуществляться так, чтобы остальные люди не страдали и не было жертв в результате этого протеста. Мы исходим из того, что не нужно вмешиваться во внутренние дела Ливана. Они сами разберутся, кто у них будет руководить государством», — высказался депутат.

Напомним, 8 августа в Бейруте прошёл антиправительственный митинг, который перерос в столкновения демонстрантов с полицией. Участники акции потребовали отставки правительства, обвиняя чиновников в коррупции, которая, по их мнению, привела к взрыву в порту города 4 августа.

Протестующие также потребовали проведения международного расследования обстоятельств взрыва.

Часть демонстрантов попыталась прорваться к парламентскому дворцу через заграждения. Они также захватили особняк МИД страны в квартале Ашрафия, объявив его своей штаб-квартирой и заняли здания Министерства экономики, Министерства охраны природы и Министерства энергетики, сообщали СМИ.

Кроме того, как отметил местный телеканал Al Mayadeen, проникшие в здания министерств Ливана принялись уничтожать документы и файлы. Позже военным страны удалось вытеснить протестующих из ведомств, как передаёт телеканал Al Arabiya.

Сообщалось также, что демонстранты попытались захватить штаб-квартиру Ассоциации ливанских банков, однако охранники отогнали толпу гранатами со слезоточивым газом.

Согласно данным телеканала Al Jazeera, в ходе беспорядков пострадали по меньшей мере 728 человек. Также говорилось о нескольких задержанных.

Владимир Джабаров назвал страшной трагедией произошедший в Бейруте взрыв и отметил просчёт местных властей, не принявших никаких мер по безопасному хранению либо уничтожению селитры. На данный момент в первую очередь необходимо остановить насилие на улицах Бейрута, добавил он.

«Надо помочь Ливану, весь мир должен помочь маленькой стране, которая получила такой страшный удар. Люди должны увидеть реальную помощь государств, не высказанную на словах солидарность, а именно реальную помощь. И дело не в смене действующей власти, а в том, что нужно немедленно восстановить нормальный жизненный процесс в стране. А уже потом разбираться, кто будет достоин дальше возглавлять Ливан», — отметил Джабаров.

Напомним, мощный взрыв прогремел в ливанской столице 4 августа. По предварительным данным, причиной инцидента стала детонация свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной у нарушителей и хранившейся в порту Бейрута.

Вскоре после инцидента премьер-министр Ливана Хасан Диаб призвал расследовать причины взрыва и привлечь виновных к ответственности. Диаб также назвал недопустимым «ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры на протяжении шести лет» на складе в порту Бейрута.

После этого Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия. По последним данным, число погибших в результате взрыва превысило 150 человек, более 6 тысяч пострадали.

МЧС России сообщило, что направило в Бейрут несколько самолётов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.