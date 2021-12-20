Заслуженный юрист Украины о госизмене Порошенко: "Лопнет от смеха"

Порошенко предъявили подозрение в госизмене в рамках дела о закупках угля из Донбасса. При этом Украина готовится замёрзнуть из-за преступного бездействия команды Зеленского. "Короче, Порошенко лопнет от смеха, а не от страха", - комментирует Елена Лукаш.

Экс-президенту Украины Петру Порошенко предъявили подозрение в государственной измене. Обвинения оценила заслуженный юрист Украины и экс-депутат Верховной рады Елена Лукаш.

Порошенко обвиняют в том, что он участвовал в закупках угля из Донбасса, что является преступлением в рамках экономической блокады, которую Киев устроил жителям ЛНР И ДНР. Бывшему главе государства вменяют ни много ни мало - госизмену.

Елена Лукаш напомнила, что это не первые обвинения в адрес Петра Порошенко. В июле 2020 года он уже проходил по делу о подстрекательстве главы Службы внешней разведки Егора Божка к незаконному приказу. Последнего, к слову, тоже подозревали в неправовой "уступчивости".

Сам же "подельник" Порошенко Божок во время этого циркового представления с подозрением трудился на Зеленского в МИДе в должности заместителя министра,

- комментирует Елена Лукаш в своём Telegram-канале.

Она добавляет, что сейчас Украина готовится замерзать из-за преступного бездействия команды Зеленского. И на этом фоне Порошенко обвиняют в покупке угля! При этом имеются десятки задокументированных фактов военных, экономических, должностных и иных преступлений экс-главы Украины.

Короче, Порошенко лопнет от смеха, а не от страха,

- резюмирует Елена Лукаш.

Напомним, что Порошенко сейчас находится в Турции, куда успел уехать до объявления ему подозрений. Злые языки поговаривают, что он прячется за границей от следствия. Однако адвокаты украинского лидера утверждают, что тот вернётся на Украину, когда завершит свой заграничный отдых.