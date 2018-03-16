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Заслуженный учитель России объяснил, почему нужно отменять ЕГЭ
16 марта 2018, 15:54 • 72 • Политика
Директор Центра образования "Школа здоровья" № 1679, заслуженный учитель России Владимир Просвиркин рассказал в интервью Царьграду о том, почему систему ЕГЭ в нынешнем виде нужно разрушить.
Прежде чем приступать к критике, он для начала отметил большой и важный плюс системы ЕГЭ - наличие единых стандартизированных результатов обучения, независимых от отдельных лиц, которые позволяют способным школьникам из разных регионов поступать в крупнейшие вузы России. Соответственно, снижается и коррупция на различных этапах поступления.
Однако система обладает и рядом недостатков: во-первых, она стимулирует "натаскивание" на конкретный набор знаний и навыков, необходимых только для сдачи ЕГЭ. На это сейчас переориентировались и школы, и репетиторы.
Просвиркин отметил, что репетиторские услуги во все времена были востребованы и приносили крупный доход, что это многомиллиардная отрасль. И если раньше готовились к вступительным экзаменам в вуз, то теперь готовятся к ЕГЭ.
С точки зрения заслуженного учителя, натаскивание школьников на ЕГЭ мешает школам заниматься полноценным обучением, формированием памяти, внимания, мышления, приобретать нужные социальные навыки.
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