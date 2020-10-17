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Заслуженный пилот: США загнали себя в воздушную ловушку с Крымом

17 октября 2020, 20:45  •  62 • Политика
Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, комментируя отмену запрета полётов для американских самолётов вблизи Крыма, указал на воздушную ловушку, в которую себя загнали в Вашингтоне. В том числе эксперт указал на необходимость США заключить межгосударственное соглашение именно с Россией.
Ранее, напомним, в США отменили введённый в 2014 году запрет на полёты для своих гражданских судов вблизи Крыма. Снятие табу объяснялось изменениями условий в воздушном пространстве, связанными с безопасностью полётов. При этом подчёркивалась роль Украины, которая, мол, показала приверженность этой безопасности.
Тем временем экс-замминистра гражданской авиации СССР, а ныне председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот Советского Союза Олег Смирнов в интервью "ПолитРоссии" указал на то, что США придётся заключать в дальнейшем межгосударственное соглашение именно с Россией. Если в Штатах действительно хотят разрешить своим авиакомпаниям полёты вблизи Крыма.
Смирнов подчеркнул, что именно Россия приложила максимум усилий для того, чтобы сделать полёты воздушных судов через полуостров безопасными. В 2014-м же после проведённого референдума, в результате которого Крым вернулся в состав Российской Федерации, в регионе царила кутерьма с полётами и их безопасностью.
"Украинцы полностью забросили заниматься управлением воздушным движением над этой зоной, - обратил внимание пилот. - В итоге России, поскольку без воздушного сообщения сегодня обойтись нельзя, пришлось потратить немало средств на организацию в Крыму районного подразделения руководства воздушным движением".
А это немалые усилия: и новые радиолокаторы, и новые схемы заходов на посадку, и контроль за движением всех воздушных судов, и предотвращение опасности сближений и столкновений.
"Это, в конце концов, большое количество высокоподготовленных диспетчеров, которые великолепно знают английский язык", - перечислил Смирнов.
Теперь же Штаты ещё и будут вынуждены платить нам за аэронавигационное обслуживание полётов своих самолётов в воздушном пространстве Российской Федерации, за каждый пролёт. Предположительно, с каждого борта, в зависимости от его веса, будет взиматься плата $68-135.
Да, Крым русским американцы своим решением об отмене не признали официально, однако же соглашение придётся заключать с Россией, договариваться с нашей страной. И тут США сами себя загоняют в воздушную ловушку с полуостровом. Тем более что следующим логичным шагом был бы не только пролёт вблизи Крыма, но и посадка в местном аэропорту, поскольку речь идёт о популярной туристической зоне.
"Просто так возобновить полёты у них не выйдет - они обязаны запросить у нас разрешение на пролёт воздушного пространства. То есть должны признать, что территория Крыма контролируется нами и принадлежит нам, - пояснил подробнее свою точку зрения эксперт. - И мы, конечно, разрешим и будем гарантировать безопасность полётов. Но за тем, как они будут выпутываться из этой воздушной ловушки, будет интересно понаблюдать".

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