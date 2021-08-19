Заслуженному художнику Украины Ивану Салевичу «шьют дело» за инсталляцию, выполненную ко Дню независимости

В Киеве разгорелся скандал, фигурантом которого стал популярный художник Салевич. Администрация президента заказала ему к 30-й годовщине независимости «художественный объект», который бы в полной мере отражал состояние современного украинского общества. И знаменитость не подкачала, создав инсталляцию под названием «Хохлы» – 16 фигур в то ли украинских, то ли российских косоворотках, с российскими триколорами вместо глаз. У одного «хохла», впрочем, один глаз окрашен в цвета украинского флага.

«Создание этой композиции спровоцировано политической ситуацией на Украине, – пояснил Салевич на двухчасовом допросе в СБУ (как видите, в Киеве к современному искусству власти относятся более чем серьёзно). – Значительная часть украинских граждан на тридцатом году существования независимой страны продолжают ментально стоять на коленях и смотреть в сторону Москвы – это такая метафора. Используя способы выражения современного искусства, я, как автор, призываю определиться со своей национальной идентичностью, встать с колен и стать, в конце концов, украинской нацией».

Но в СБУ ответом художника не удовольствовались, возбудив уголовное дело – Салевича подозревают в том, что он намеренно принижает украинскую нацию, играя на руку «московским агрессорам», «мечтающим поставить Украину на колени и заставить страну нацепить косоворотки вместо вышиванок». Контрразведчики также потребовали от Салевича, чтобы свою инсталляцию, за которую ему отвалили несколько миллионов гривен, он сопроводил разъяснительным текстом, чтобы не смущать «неподкованных» в скрытых смыслах зрителей.

Директор киевской галереи «Вернисаж», где должны были экспонировать «Хохлов» до Дня независимости, Игорь Сорокоумов (накатавший донос на Салевича в СБУ), разъяснил, что даже с сопроводительной надписью он не позволит экспонировать у себя двусмысленных «Хохлов», и просит подыскать для их экспонирования другое, «более подходящее место, например, где-нибудь в Москве». Одновременно офис президента пытается вернуть гонорар, выданный художнику, и, по разъяснению Салевича, пожертвованный им детским садам города Черновцы.