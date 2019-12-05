Засланные казачки среди «слуг народа»

«Слуги народа» смогли убедить избирателей, что они – новые лица во власти. Но оказалось, что лица-то старые, многим известные. Частью – представители интересов «филантропа» Джорджа Сороса, «соросята», а частью – агенты влияния Петра Порошенко, так называемые «порохоботы». В президентской фракции отношение к «засланным казачкам» двойственное – мажоритарщики категорически против такого соседства, но избранные по спискам намного лояльнее – видимо, им не с руки оспаривать решение руководства.

Мажоритарщики решили немного приоткрыть завесу тайны над составом своей фракции в Раде, назвав поимённо всех «засланных казачков». Депутаты Устенко, Вагнер, Мандзий. Это не всё, мажоритарщики обещают вскоре назвать ещё «пять-шесть фамилий». А вот их «группа поддержки», знакомьтесь. Помощник депутата Виктории Вагнер Олег Зайченко – родственник своей шефини и при этом бывший помощник депутата из «Блока Петра Порошенко» Ивана Винника (находится под санкциями российского правительства). Ещё один помощник Вагнер – кандидат в депутаты от БПП Тарас Бузак. Новый начальник Луганской областной администрации (ОГА) – Сергей Гайдай, также представитель Порошенко. Губернатор Херсонской области, - подтвердили депутаты-мажоритарщики, - «порохобот» Гусев, «пропихнул нардепу-порохоботу от «Слуг народа» Павлишу в помощницы свою сестру, Оксану Матусевич».

Депутаты, избранные от «слуг народа» в округах, поясняют, почему сегодня так важно назвать поимённо всех «засланных казачков». Порошенко, по их мнению, готовит реванш, но не столько при помощи управляемого протеста, сколько опираясь на внедрённых «агентов влияния». Давид Арахамия (Браун) – куратор фракции «слуг» в Раде, - из таковских. Ещё в 2014 году его привлёк к работе тогдашний советник Порошенко Юрий Бирюков. Киевское издание «Вести» приводит на сей счёт самые веские доказательства.

«Порохоботы» - одобренная Зеленским министр по делам ветеранов Оксана Коляда и её подруга Яна Холодная, недавно назначенная на высокий пост в Минобороны. Супруга замглавы президентской администрации Игоря Жовквы второй созыв работает помощницей Ирины Геращенко, «правой руки» Порошенко в Раде. При этом и сам Жовква, уверяют депутаты, тоже «Петин».