Засланные казачки среди «слуг народа»-2

До недавнего времени Наташа Бест работала в Минэкономразвития Украины директором департамента, но теперь она помощница лидера партии «Голос» Вакарчука и одновременно – негласный куратор «соросят» из всех парламентских фракций. Её муж и двое детей – граждане США. Гражданка какой страны сама Бест – вопрос, скорей, риторический. Финансируют украинских «соросят» фонд Dragon Capitals и финансист Томаш Фиала – «кошельки» Сороса. Кстати, супруг Бест, Брайан, - штатный сотрудник Dragon Capitals.

Стараниями Бест бывший замминистра экономического развития (в правительстве Гройсмана – Порошенко) Максим Нефёдов был назначен Зеленским главой таможенной службы. Нефёдов – как уверяют депутаты Рады Дубинский и Бужанский – «соросёнок», как и сама Бест. В «нулевых» он также работал у Сороса в Dragon Capitals – вице-президентом. Нефёдов – участник гей-парадов и прочих «маршей равенства» разнообразных меньшинств. Кстати, Нефёдов – протеже не только Бест, но и премьера Гончарука, которого также связывают с «соросятами». Во всяком случае, такого мнения придерживаются мажоритарщики из числа «слуг народа» в Раде. «Соросёнком» считают и Тимофея Милованова, министра экономики.

Собственно, ещё в октябре депутат Рады от «Объединённой платформы – За жизнь» Олег Волошин предлагал пригласить Джорджа Сороса в парламент и выслушать его в качестве негласного лидера второй по величине фракции, формально несуществующей, но на деле – весьма и весьма активной. Экс-депутат Елена Бондаренко также не сомневается, что сегодня Раду контролирует, по сути, именно Сорос.

«Люди Сороса есть у Тимошенко, у Вакарчука, у Порошенко и у Зеленского – в каждой парламентской фракции, - убеждена Бондаренко. – Их покровитель – миллиардер Виктор Пинчук, зять Леонида Кучмы и спонсор Демократической партии США. На Украине Сорос натыкал своих агентов влияния повсюду – в украинском правительстве сегодня их больше, чем когда бы то ни было раньше».

Основной вопрос сегодняшнего дня – поддержит ли Сорос готовящийся майдан против Зеленского? Украинские политологи уверяют, что не поддержит – к чему Соросу перемены на Украине, если он и так всё контролирует – от офиса президента до правительства?! Тем не менее, «соросята» в парламентских фракциях замечены среди организаторов новой бучи – по всей видимости, Соросу мало той власти, которую он уже получил. Но есть и другая версия – они не ужились вместе с Игорем Коломойским в рамках одного «Зе-проекта». И новый майдан – это попытка избавиться не столько от Зеленского, сколько от Коломойского.