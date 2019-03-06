Засиделся в СИЗО? ЕСПЧ присудил Хорошавину €5,1 тыс. компенсации

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вновь вынес решение против России. На этот раз он присудил экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину €5,1 тыс. в качестве компенсации. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте суда и, как особо отмечается, "является окончательным".

В частности, в самом решении указывается прямым текстом: "В настоящем деле продолжительность предварительного заключения заявителей была чрезмерной". Одним из заявителей как раз был бывший губернатор Сахалина.

То есть, если следовать логике Страсбурга, возникает вопрос: уж не засиделся ли взяточник-Хорошавин в СИЗО? Напомним, экс-губернатора ранее уже осудили за несколько эпизодов взяточничества и назначили 13 лет колонии строгого режима.

В постановлении Страсбургского суда российские власти обвиняются в нарушении Европейской конвенции по защите прав и свобод человека.

"Изучив все представленные ему материалы, суд не нашел ни одного факта или аргумента, способного убедить его прийти к другому выводу относительно приемлемости и существа этих жалоб", - резюмируется в решении суда.

Там же указывается, что €5,1 тыс. компенсации Хорошавину - это "разумная сумма", которую "государство-ответчик должно выплатить заявителям в течение трех месяцев".