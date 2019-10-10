Зашли сразу с трех позиций: Турки пошли в наземное наступление на курдов

Турецкая армия начала наземную операцию на территории Сирии. Как сообщает издание Yeni Safak, военные перешли границу с соседним государством в трех точках и двинулись в наступление.

Отмечается, что сейчас турки начинают наземный этап трансграничной операции "Источник мира" к востоку от реки Евфрат, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что по позициям курдских формирований на севере САР наносили удары ВВС и артиллерийские расчеты.

По последним данным, турецкая армия вошла в сирийский город Телль-Абьяд и вступила в столкновения с бойцами "Сирийских демократических сил".

Военные также начали артиллерийский обстрел города Кобани (Айн-эль-Араб) на границе двух стран, сообщил в Twitter официальный представитель SDF Мустафа Бали.

В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира". Операцию Турции осудили в США и странах ЕС.