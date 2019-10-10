Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Юрий Поляков - о самой читающей стране, Дуде и Ельцин-центре. Интервью
«В рамках соглашения в Адане»: Турция начала наземную часть операции «Родник мир...
Из "прелесть, какая дурочка" в дуру: Гаспарян о завершении становления...
Шойгу - преемник Путина? Швейцарская газета увидела тайный смысл в "тихой т...
Главная / В мире

Зашли сразу с трех позиций: Турки пошли в наземное наступление на курдов

10 октября 2019, 14:09  •  164 • В мире
Подразделения армии Турции вошли на территорию Сирии с трех точек и продолжили уже наземное наступление на позиции курдских формирований.
Турецкая армия начала наземную операцию на территории Сирии. Как сообщает издание Yeni Safak, военные перешли границу с соседним государством в трех точках и двинулись в наступление.
Отмечается, что сейчас турки начинают наземный этап трансграничной операции "Источник мира" к востоку от реки Евфрат, передает РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что по позициям курдских формирований на севере САР наносили удары ВВС и артиллерийские расчеты.
По последним данным, турецкая армия вошла в сирийский город Телль-Абьяд и вступила в столкновения с бойцами "Сирийских демократических сил".
Военные также начали артиллерийский обстрел города Кобани (Айн-эль-Араб) на границе двух стран, сообщил в Twitter официальный представитель SDF Мустафа Бали.
В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира". Операцию Турции осудили в США и странах ЕС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



164
Источник
Похожие новости
09 октября 2019, 18:39
Пляж лагуны Араруама в Бразилии засыпало сугробами "соленого снега"
09 октября 2019, 21:39
«Всего лишь очередной миф»: почему в сенате США продолжают обвинять Россию во вмешательстве
10 октября 2019, 01:09
Зачистка началась: Турция перебросила свои войска в Сирию
10 октября 2019, 01:09
"Волоком - по плохим дорогам": В Мексике отомстили мэру, не выполнившему обещание
10 октября 2019, 13:54
«Неправильный» источник: как в Европе ополчились на небольшой новостной сайт за перепечатку материалов RT
10 октября 2019, 14:09
"Эрдоган явно не настроен на что-то положительное": Журналист-международник разбил в пух и прах аргументы Анкары
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2019, 15:52
Слуга отреагирует на лагеря для жителей Украины?
07 октября 2019, 03:09
Путин встретил день рождения, забравшись выше облаков
05 октября 2019, 19:08
Контуры постчеловечества. Что идёт на смену капитализму. В. Полеванов
05 октября 2019, 00:54
Запасной вариант: Киев готов к полной блокаде Донбасса
05 октября 2019, 13:39
На Украине заявили о лишении жителей Закарпатья паспортов Венгрии
06 октября 2019, 21:28
Россия слезает с трубы и зальёт мир «жидким золотом». Мы – непобедимые!
05 октября 2019, 03:54
Подготовка к торгам: почему Польша заявила о намерении полностью отказаться от российского газа после 2022 года
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.