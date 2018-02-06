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Зашли слишком далеко: в Киеве пытаются наказать немецких депутатов за посещение Крыма

06 февраля 2018, 01:24  •  55 • Украина
Прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении депутатов из ФРГ, прибывших 3 февраля в Крым с официальным визитом. Политиков обвиняют в нарушении порядка въезда на «временно оккупированную территорию» полуострова и попытках наладить контакты между российской и немецкой сторонами. Согласно украинскому УК, немецким парламентариям может грозить до трёх лет лишения свободы. Однако представители делегации ранее заявили, что намерения Киева их никак не беспокоят. В Крыму украинским чиновникам посоветовали повзрослеть и начать выстраивать конструктивный диалог со своими соседями.
 
Набережная имени Ленина в Ялте РИА Новости © Алексей Мальгавко
 

В Украине возбудили уголовное дело в отношении депутатов из Германии, которые 3 февраля прибыли с визитом в Крым. Причём, открыто оно было сотрудниками так называемой прокуратуры автономной республики Крым.

«По результатам рассмотрения обращения посольства Украины в Федеративной Республике Германия внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения гражданами Федеративной Республики Германия порядка въезда на временно оккупированную территорию», — говорится в заявлении.

Граждан Германии, прибывших в Крым, обвиняют в «планировании использовать свою поездку для встреч с представителями российской оккупационной власти для обсуждения с ними путей налаживания контактов с немецкой стороной».

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  • © gp.gov.ua

Налаживая связи

Напомним, в республику приехала делегация депутатов трёх земельных парламентов ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (AfD). По их словам, они хотят «подать особый сигнал» о необходимости сотрудничества между странами.

«После этой поездки мы сможем сделать некоторые рекомендации для немецких фирм, как себя вести в Крыму», — цитировало РИА Новости депутата земельного парламента Северный Рейн-Вестфалия Роге Бекампа.

Как отметил его коллега из парламента Берлина Увэ Бронзон, фирмы должны сами решать, в каких регионах им работать.

  • Депутат парламента Берлина Увэ Бронзон
  • globallookpress.com
  • © imago stock&people

Сохранить лицо

Немецкий визит в Крым резко раскритиковал посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он отметил, что Киев так просто не оставит этот вопрос, и депутатов ждут «плачевные последствия».

«Безответственный вояж нескольких немецких политиков из партии AfD местного масштаба в незаконно оккупированный Крым может иметь для этих горе-депутатов очень и очень плачевные правовые последствия. Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно. Ну что ж, посмотрим», — написал дипломат в Twitter.

Безвідповідальний вояж кількох

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