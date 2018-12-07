Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему в России убийцы живут не хуже Брейвика в Норвегии? (Анна Сочина)
На защиту Украины: десантников бросили на российскую границу
Нужно постоянно напоминать Западу, что это Россия победила ИГИЛ* (Руслан Осташко...
"Я читал закрытые доклады": президент Чехии опроверг данные своей конт...
Главная / Политика

«Зашквар недели»: Грузинских чиновниц, рекламировавших русский майонез, затравили в Сети

07 декабря 2018, 12:24  •  70 • Политика
После того, как в Сети появились снимки с грузинскими чиновницами, рекламировавших русский майонез, интернет-пользователи эмоций не сдерживали - практически затравили ироничными или откровенно хамскими комментариями участниц скандальной фотосессии. «Зашквар недели», «Лица оккупационного майонеза» - самые безобидные отзывы, которые посыпались в их адрес.
Скандал с грузинскими чиновницами - главами пресс-службы администрации президента Грузии Экой Мишвеладзе, министерства обороны Нино Толордавы и налоговой службы Хатией Моисцрапишвили набирает оборот в Сети. А все из-за того, что женщины снялись в рекламе русского майонеза для одного из глянцевых журналов. Правда, сами они после оправдывались, что мол, искренне считали торговую марку украинской, а не российской. Эпопея с рекламными фото дошла до того, что журнал просто удалил их со своей страницы в соцсети. Но они уже успели разойтись по интернету.
Всех троих участниц скандальной фотосессии буквально затравили в Сети. Интернет-пользователи то иронично замечали (как например, журналистка Юлия Витязева в своем Twitter), что это - «Зашквар недели» (то есть «позор недели»), то откровенно хамили госслужащим, называя их «лицами оккупационного майонеза», то в шутку отправили их на не менее скандальный сайт «Миротворец».
«Когда не знаешь мовы, а русский считаешь языком агрессора, то случаются вот такие забавные зрады («измена», - укр.)», - отметили интернет-пользователи.
Когда не знаешь мовы, а русский считаешь языком агрессора, то случаются вот такие забавные зрады.
— Алексей Ковалёв (@qAz3IH6KfD1mMUD) 7 декабря 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

70
Источник
Похожие новости
06 декабря 2018, 23:24
В Госдуме ополчились на британских шпионов в СМИ
07 декабря 2018, 02:39
НАТО победит Россию, только если у нее не будет ядерного оружия - СМИ Британии
07 декабря 2018, 12:24
Шестой пошел: У полпреда президента СЗФО появился новый зам - Потомский

07 декабря 2018, 05:54
Власти Франции мобилизовали бронетехнику для борьбы с «желтыми жилетами»
07 декабря 2018, 12:24
"Я читал закрытые доклады": президент Чехии опроверг данные своей контрразведки о "российских шпионах"
07 декабря 2018, 05:54
США обратили взор на Арктику: В Пентагоне заявили о необходимости стратегического порта на Аляске
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
07 декабря 2018, 02:39
Спор Лукашенко с Путиным заставил белорусского дипломата вспомнить, кто «поднимал» Ро...
07 декабря 2018, 02:39
Министр обороны Украины поблагодарил украинских моряков, сдавшихся России без сопроти...
07 декабря 2018, 02:39
«Петро, вези все что есть»: Порошенко призвали не останавливаться на переброске десан...
07 декабря 2018, 02:39
«Таблеточки обязательно пейте»: Шейнин на житейском примере объяснил Бому «диагноз» С...
07 декабря 2018, 09:09
«Мы не прекратим»: Полторак заявил, что Украина будет пользоваться Керченским проливо...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
03 декабря 2018, 01:09
«Простых людей не обманешь»: Буэнос-Айрес проводил Путина аплодисментами
06 декабря 2018, 02:09
Разговор с Дмитрием Медведевым 2018: прямая онлайн-трансляция
01 декабря 2018, 19:54
CNN: В Мариуполе не понимают Трампа и ждут Путина
05 декабря 2018, 01:54
Источник назвал причину резкого ухода Грызлова с заседания ОБСЕ
01 декабря 2018, 03:39
Путина встретили в Буэнос-Айресе криком «Вы номер один!» - СМИ
30 ноября 2018, 17:54
Русские С-300 в действии: Как в Сирии сбили израильский самолет F-16
02 декабря 2018, 02:24
Зарубежные лидеры не смогли возразить Путину в ответ на хронологию инцидента под Керчью
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.