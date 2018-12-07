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«Зашквар недели»: Грузинских чиновниц, рекламировавших русский майонез, затравили в Сети
07 декабря 2018, 12:24 • 70 • Политика
После того, как в Сети появились снимки с грузинскими чиновницами, рекламировавших русский майонез, интернет-пользователи эмоций не сдерживали - практически затравили ироничными или откровенно хамскими комментариями участниц скандальной фотосессии. «Зашквар недели», «Лица оккупационного майонеза» - самые безобидные отзывы, которые посыпались в их адрес.
Скандал с грузинскими чиновницами - главами пресс-службы администрации президента Грузии Экой Мишвеладзе, министерства обороны Нино Толордавы и налоговой службы Хатией Моисцрапишвили набирает оборот в Сети. А все из-за того, что женщины снялись в рекламе русского майонеза для одного из глянцевых журналов. Правда, сами они после оправдывались, что мол, искренне считали торговую марку украинской, а не российской. Эпопея с рекламными фото дошла до того, что журнал просто удалил их со своей страницы в соцсети. Но они уже успели разойтись по интернету.
Всех троих участниц скандальной фотосессии буквально затравили в Сети. Интернет-пользователи то иронично замечали (как например, журналистка Юлия Витязева в своем Twitter), что это - «Зашквар недели» (то есть «позор недели»), то откровенно хамили госслужащим, называя их «лицами оккупационного майонеза», то в шутку отправили их на не менее скандальный сайт «Миротворец».
«Когда не знаешь мовы, а русский считаешь языком агрессора, то случаются вот такие забавные зрады («измена», - укр.)», - отметили интернет-пользователи.
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