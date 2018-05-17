Зашивается

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17 мая 2018, 15:24 • 70 • Карикатуры
Дональд Трамп поручил подготовить предложения по новым ограничительным мерам в отношении России. На этот раз Вашингтон обвиняет Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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