Зашифрованное вступление Путина: Экстренная встреча началась с важнейшего намёка

Александр Лукашенко в экстренном порядке прилетел в Санкт-Петербург на встречу с Владимиром Путиным. Ранее в графике русского президента подобное мероприятие запланировано не было. Но, судя по всему, появились неотложные на то обстоятельства.

Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что по итогам переговоров заявлений для прессы сделано не будет. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Встречи президентов в этом году проходят с завидной регулярностью, и подробности, как правило, становятся известными несколькими днями позже.

Тем не менее приветственная речь двух президентов несколько проливает свет на то, что будет обсуждаться за закрытыми дверями. В первую очередь это экономика. Не будем говорить много слов о том, что Белоруссия после введения западных санкций находится сейчас в катастрофическом положении. Только своевременная помощь России позволит избежать экономического коллапса.

Владимир Путин, начиная разговор с Лукашенко, в первую очередь заявил о государственном долге Белоруссии. Русский президент отметил, что РБ является надёжным плательщиком, а уровень внешнего долга с начала года снизился на 2,5%.

Действительно, до настоящего момента Минск исправно платил по счетам. Ни одной просрочки по графику зафиксировано не было. За первые пять месяцев 2021 года внешний долг снизился на 500 млн долларов, с 18,6 млрд до 18,1 млрд рублей. В том числе перед Россией - на 187 млн долларов.

Однако Белоруссии нужны новые кредиты для компенсации убытков от введённых санкций Запада. В качестве яркого примера можно привести практически полную остановку Новополоцкого НПЗ, некогда приносившего республике миллиарды долларов. С мая компании России сократили до минимума поставку нефти на "Нафтан" (50 тысяч тонн вместо 600-650 тысяч в предыдущие месяцы). Учитывая, что продукция Новополоцкого НПЗ шла преимущественно в Европу, Белоруссия лишилась огромного объёма валютной выручки.

Владимир Путин никогда не приводит факты просто так. Раз уж президент затронул проблему внешнего долга, то можно сделать вывод, что за закрытыми дверями речь будет идти о новых кредитах для Белоруссии.

И вот здесь возникает коллизия. С одной стороны, в России регулярно закрываются работающие заводы, как, например, предприятие "Севкабель" в Петербурге.

С другой стороны, Россия выделяет миллиарды долларов на поддержку белорусской промышленности.

Но не нужно посыпать голову пеплом. Политика Москвы на этом направлении весьма прагматична. К настоящему моменту согласовано 28 программ по ускоренной интеграции России и Белоруссии. Их подписание двумя президентами ожидается осенью на заседании Высшего совета Союзного государства. После этого начнётся их реализация, то есть фактическое объединение двух государств.

Если Белоруссия становится де-факто частью России, то и должны мы относиться к данной территории как к своей собственной и не делать выбор между поддержкой промышленности условной Тверской области или же Гродненской. К тому же, спустя долгие споры и препирательства, Лукашенко, по приходящей информации, согласился на подписание двух заключительных программ – таможенно-налоговой и нефтегазовой.

Первая предполагает унификацию таможенного и налогового законодательств, вторая – постепенное приведение цен на нефть и газ для Белоруссии к внутрироссийскому уровню.

Поэтому в том случае, если будет объявлено об очередном кредите Минску, данный факт можно только приветствовать. Ведь он означает, что наши страны как никогда близки к объединению после 30-летней разлуки.