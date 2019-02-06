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Зашел с тыла: Сухогруз случайно протаранил ракетный крейсер США
06 февраля 2019, 11:54 • 201 • В мире
Ракетный крейсер Leyte Gulf американцев получил удар с тыла от своего же "собрата" по армаде сухогруза Robert E.
Ракетный крейсер Leyte Gulf американских военно-морских сил был протаранен с тыла сухогрузом Robert E. Peary. Это произошло, когда крейсер пополнял провизию, сообщает пресс-служба ВМС США.
В результате инцидента нет раненых и погибших, корабли могут продолжать плавание. Оценка урона будет произведена после того, как они вернутся в базовый порт.
ВМС проведет расследование случившегося.
Корабли были в составе эскадры во главе с авианосцем Abraham Lincoln.
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