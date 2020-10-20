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Заселяют только с ковидом: Новый тренд в гостиничном бизнесе набирает обороты
20 октября 2020, 02:00 • 31 • В мире
Необычный отель в Праге дал старт новому тренду в гостиничном бизнесе. В этот отель заселяют только тех, кто болен COVID-19.
Четырёхзвёздочная гостиница в центре Праги теперь предназначена только для больных коронавирусной инфекцией. Как заявили в сети Czech Inn Hotels, к которой относится отель, таким образом компания хочет не только помочь туристам, которые в путешествии узнали о том, что заражены, но и покрыть убытки, понесённые из-за спада туристического потока.
В ковид-отель можно заселиться только при наличии справки о положительном тесте на коронавирус. В гостинице могут разместиться и сами жители Праги, которые по тем или иным причинам не могут самоизолироваться у себя дома.
Весь сервис в отеле полностью бесконтактный - с администратором гости общаются с помощью монитора, ключи уже находятся в дверях номеров. Заказ еды, продуктов и лекарств производится с помощью службы доставки. Из номера постояльцы могут выходить только в двух случаях - для визита к врачу или чтобы встретить курьера с заказом.
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