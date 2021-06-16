|
Засел в обороне: Байден "спрятался" от Путина на саммите
16 июня 2021, 18:20 • 76 • Политика
Джо Байден "спрятался" от Владимира Путина на саммите. Так, президент США фактически засел в обороне и закрылся от информации. Такой вывод сделала Светлана Грохотова, интерпретировав позы и жесты политиков.
Эксперт по деловому этикету Светлана Грохотова в прямой трансляции Царьграда, посвящённой саммиту президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, дала интерпретацию поз и жестов лидеров держав.
Она обратила внимание, что хозяин Белого дома в ходе беседы с русским коллегой сидел, скрестив ноги. В любом и не только деловом общении это свидетельствует о некой закрытости.
Во многих странах этот жест считается недопустимым в деловой обстановке, хотя он свойственен многим американским политикам.
Данная поза также может говорить об отсутствии доверия и о том, что президент США занял своего рода оборонительную позицию.
Многие психологи говорят, что, сидя в данной позе, люди хуже усваивают информацию. То есть так мы закрываемся, в частности, и от информации, отметила собеседница "Первого русского".
При этом Путин напротив демонстрирует расположение к собеседнику. Его жесты противоположны, поскольку выражают открытость.
Так, его ноги широко расставлены, одна из них направлена на собеседника, также глава нашего государства повернул ладони тыльной стороной, что тоже говорит о готовности к диалогу, резюмировала Грохотова.
Подпишитесь на нас
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 июня 2021, 09:00
|
10 июня 2021, 08:15
|
13 июня 2021, 20:35
|
10 июня 2021, 16:30
|
10 июня 2021, 18:20
|
11 июня 2021, 20:55
|
12 июня 2021, 13:25