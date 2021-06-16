Засел в обороне: Байден "спрятался" от Путина на саммите

Джо Байден "спрятался" от Владимира Путина на саммите. Так, президент США фактически засел в обороне и закрылся от информации. Такой вывод сделала Светлана Грохотова, интерпретировав позы и жесты политиков.

Эксперт по деловому этикету Светлана Грохотова в прямой трансляции Царьграда, посвящённой саммиту президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, дала интерпретацию поз и жестов лидеров держав.

Она обратила внимание, что хозяин Белого дома в ходе беседы с русским коллегой сидел, скрестив ноги. В любом и не только деловом общении это свидетельствует о некой закрытости.

Во многих странах этот жест считается недопустимым в деловой обстановке, хотя он свойственен многим американским политикам.

Данная поза также может говорить об отсутствии доверия и о том, что президент США занял своего рода оборонительную позицию.

Многие психологи говорят, что, сидя в данной позе, люди хуже усваивают информацию. То есть так мы закрываемся, в частности, и от информации, отметила собеседница "Первого русского".

При этом Путин напротив демонстрирует расположение к собеседнику. Его жесты противоположны, поскольку выражают открытость.

Так, его ноги широко расставлены, одна из них направлена на собеседника, также глава нашего государства повернул ладони тыльной стороной, что тоже говорит о готовности к диалогу, резюмировала Грохотова.