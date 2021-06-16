Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии&qu...
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обр...
В Израиле новый премьер-министр: Речь Нетаньяху обернулась скандалом
"Путин?!": Фото с G7 оказалось лучше любого анекдота
Главная / Политика

Засел в обороне: Байден "спрятался" от Путина на саммите

16 июня 2021, 18:20  •  76 • Политика
Джо Байден "спрятался" от Владимира Путина на саммите. Так, президент США фактически засел в обороне и закрылся от информации. Такой вывод сделала Светлана Грохотова, интерпретировав позы и жесты политиков.
Эксперт по деловому этикету Светлана Грохотова в прямой трансляции Царьграда, посвящённой саммиту президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, дала интерпретацию поз и жестов лидеров держав.
Она обратила внимание, что хозяин Белого дома в ходе беседы с русским коллегой сидел, скрестив ноги. В любом и не только деловом общении это свидетельствует о некой закрытости.
Во многих странах этот жест считается недопустимым в деловой обстановке, хотя он свойственен многим американским политикам.
Данная поза также может говорить об отсутствии доверия и о том, что президент США занял своего рода оборонительную позицию.
Многие психологи говорят, что, сидя в данной позе, люди хуже усваивают информацию. То есть так мы закрываемся, в частности, и от информации, отметила собеседница "Первого русского".
При этом Путин напротив демонстрирует расположение к собеседнику. Его жесты противоположны, поскольку выражают открытость.
Так, его ноги широко расставлены, одна из них направлена на собеседника, также глава нашего государства повернул ладони тыльной стороной, что тоже говорит о готовности к диалогу, резюмировала Грохотова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






76
Источник
Похожие новости
16 июня 2021, 01:50
В Польше нашёлся самый умный человек
16 июня 2021, 05:30
"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочароваться в своих СМИ
16 июня 2021, 12:50
"Без колебаний встанет за Москву": Sohu рассказало о мощном союзнике России
16 июня 2021, 05:30
"Северный поток – 2" строили, чтобы "обойти" Украину – Кулеба
16 июня 2021, 11:00
Раскрыта тайна пропавших чертежей русского самолёта: "Нечаянно" попали в руки Пентагона
16 июня 2021, 01:50
"Наши в городе!" Вместе с Лавровым к Байдену приехал русский генерал
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июня 2021, 09:00
Байден уточнит, готова ли Россия на самоубийство
10 июня 2021, 08:15
Депутат Рады назвал преемника Зеленского: США вручили "чёрную метку"
13 июня 2021, 20:35
Экс-офицер СБУ сдал своих, ставших чужими: В России готовят диверсии
10 июня 2021, 16:30
Путин поставил Запад перед фактом: "Дальше не пройдёте"
10 июня 2021, 18:20
До поляков дошло: Игры закончились - "дальше отрежут газ"
11 июня 2021, 20:55
Народ попросится под крыло России: Почему Киев не сможет удержать Украину
12 июня 2021, 13:25
"Не хочется казаться грубым, но...": Журналист попытался поймать Путина, но получил отпор
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.