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Засекреченный мини-город близ Беловежской пущи выставлен на торги за 100 тысяч долларов
06 декабря 2018, 07:09 • 226 • В мире
Секретный объект времен СССР под кодовым названием «Рубрика» когда-то был крупным узлом связи, откуда советский Генштаб мог моментально связаться с любой точкой Европы. Новый хозяин городка, МЧС Белоруссии, продает его всего за 100 тысяч долларов
Неподалеку от Беловежской пущи, всего в 25 километрах, сохранился военный засекреченный объект времен СССР. Небольшой военный городок - узел связи под названием «Рубрика». Когда-то отсюда советский Генштаб мог моментально связаться с любой страной Варшавского договора.
В наше время городок заброшен. Однако его не смогли разворовать мародеры, как это было со многими другими аналогичными объектами: МЧС, на баланс которого была передана «Рубрика», смогло обеспечить охрану, причем вполне серьезную - есть здесь и КПП, и караульная служба.
А вот средств содержать объект очень мало. Это и понятно: главное здание, три этажа которого находятся под землей, требует ухода и серьезного ремонта. Несколько лет назад у энтузиастов возникла идея создать здесь музей. МЧС Белоруссии инициативу поддержало, но что-то не срослось, и теперь городок выставлен на продажу за сумму, которую можно считать символической - всего-то 100 тысяч долларов.
Посмотреть этот некогда секретный объект можно на фотографиях.
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