Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В японском МИД опровергли сообщения об отказе от пресс-конференции в Москве
Танки Т-34 в Иркутске: эшелон с 30 боевыми машинами посетил столицу Восточной Си...
Соловьев призвал повременить с дорогостоящей реконструкцией зданий Госдумы
Хотим домой вернуться живыми: рота ВСУ отказалась идти в бой
Главная / Украина

Заседание суда по избранию меры пресечения Вышинскому назначено на 17 января

14 января 2019, 17:09  •  49 • Украина
Херсонский суд определит меру пресечения для главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского 17 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Доманского.
 
РИА Новости
 

«Заседание суда назначено на 17 января, 13:30 (14:30 мск)», — сообщил адвокат Вышинского.

Защита журналиста планирует просить суд избрать для него другую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Ранее Херсонский суд отклонил апелляцию защиты Кирилла Вышинского на продление его ареста.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

49
Источник
Похожие новости
14 января 2019, 10:40
На Украине оценили вероятность войны с Россией
14 января 2019, 17:09
Порошенко наградил орденами трёх митрополитов УПЦ МП за переход в ПЦУ
13 января 2019, 21:39
В РПЦ прокомментировали призыв Порошенко «показать томос»
Загрузка...
14 января 2019, 13:54
Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе
13 января 2019, 21:39
Предвыборный «томос-тур»: как Порошенко использует церковный раскол в президентской кампании
14 января 2019, 17:09
Заседание суда по избранию меры пресечения Вышинскому назначено на 17 января
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2019, 03:39
Киев может воевать с Москвой только на словах: Украинский полковник оценил состояние армии страны
09 января 2019, 00:54
В Греции Священный синод не признал "новую церковь" Украины - у её главы нет канонического архиерейского рукоположения
12 января 2019, 19:54
На Украине обеспокоены растущей в Европе поддержкой Владимира Путина
10 января 2019, 06:09
Жители британского города "вырастили" в местной канализации огромного "жирового монстра"
07 января 2019, 22:39
Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине
09 января 2019, 04:09
Россия перекрыла вентиль: Транзит газа через Литву прекращён
08 января 2019, 05:24
Генпрокурора Украины заметили вместе с "кондовым нацистом" Женей Карасем
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.