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Заседание суда по избранию меры пресечения Вышинскому назначено на 17 января
14 января 2019, 17:09 • 49 • Украина
Херсонский суд определит меру пресечения для главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского 17 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Доманского.
РИА Новости
«Заседание суда назначено на 17 января, 13:30 (14:30 мск)», — сообщил адвокат Вышинского.
Защита журналиста планирует просить суд избрать для него другую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
Ранее Херсонский суд отклонил апелляцию защиты Кирилла Вышинского на продление его ареста.
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