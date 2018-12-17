Заседание суда по делу Савченко отложили из-за звонка о «минировании»

В Шевченковском суде Киева заседание по делу обвиняемой в подготовке теракта депутата Верховной рады Надежды Савченко началось позже в связи с сообщением «о минировании».

Как сообщает телеканал «112 Украина», заседание было отложено на полтора часа. Сообщение о «минировании» не подтвердилось.

В ходе заседания адвокаты Савченко заявили ходатайство об отводе судьи, однако оно было отклонено.

После этого, в связи с просьбой самой обвиняемой, в заседании был объявлен перерыв до 18 декабря.

Ранее Савченко заявила о прекращении сухой голодовки.