|
Заседание суда по делу Савченко отложили из-за звонка о «минировании»
17 декабря 2018, 22:24 • 41 • Украина
В Шевченковском суде Киева заседание по делу обвиняемой в подготовке теракта депутата Верховной рады Надежды Савченко началось позже в связи с сообщением «о минировании».
РИА Новости
Как сообщает телеканал «112 Украина», заседание было отложено на полтора часа. Сообщение о «минировании» не подтвердилось.
В ходе заседания адвокаты Савченко заявили ходатайство об отводе судьи, однако оно было отклонено.
После этого, в связи с просьбой самой обвиняемой, в заседании был объявлен перерыв до 18 декабря.
Ранее Савченко заявила о прекращении сухой голодовки.
Подпишитесь на нас
41
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
16 декабря 2018, 00:54
|
13 декабря 2018, 11:24
|
13 декабря 2018, 03:09
|
15 декабря 2018, 02:24
|
15 декабря 2018, 21:39
|
15 декабря 2018, 02:24
|
15 декабря 2018, 21:54