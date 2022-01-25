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Заседание СНБО Украины закончилось внезапным признанием секретаря: "Это грех"
25 января 2022, 09:20 • 161 • Политика
Заседание Совета нацбезопасности Украины по вопросу Донбасса закончилось неожиданным признанием секретаря СНБО Алексея Данилова. "Мы не можем взять на себя такой грех", - сказал он.
После заседания совета Данилов выступил перед журналистами, ответив на вопрос о возможности возвращения Донбасса в состав Украины военным путём. По словам секретаря СНБО, это невозможно. По его словам, в Киеве уверены, что рано или поздно Донбасс будет возвращён, однако военный сценарий там якобы не рассматривают.
"Мы ответственные люди: погибнет гражданское население", - сказал он.
Данилов также призвал украинцев "быть патриотами" и "гуманистами" и помнить, что в Донбассе есть дети, женщины и пожилые люди.
"Мы не можем взять на себя такой грех", - сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Службу внешней разведки к активным наступательным действиям. Отметим, что призыв Зеленского к наступательным действиям произошёл на фоне обострения ситуации на Украине. Киев стянул в Донбасс беспрецедентное количество войск. А западные страны начали активно поставлять Украине оружие, а также эвакуировать из страны своих дипломатов и граждан. При этом американские СМИ уже второй месяц муссируют фейк о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину.
Мнения политологов насчёт всех этих процессов расходятся. Одни считают, что Запад пытается напугать Украину, вынудив её начать реализовывать Минские соглашения, которые Киев бойкотирует с 2015 года. Другие опасаются, что речь идёт о подготовке к большой войне.
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