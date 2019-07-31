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Заседание по Донбассу началось в Минске

31 июля 2019, 14:54  •  44 • Украина
Участники трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе начали заседание в Минске. Об этом написала в своём Facebook Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.
 
РИА Новости
 

«В Минске началось заседание трёхсторонней контактной группы», — написала она.

Ранее участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21 июля.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева. 

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