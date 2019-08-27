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Заседание по делу Савченко и Рубана перенесли на два месяца
27 августа 2019, 13:39 • 61 • Украина
Броварский городской районный суд Киевской области объявил о переносе на два месяца заседания по делу экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
РИА Новости
«Я понимала, что, в принципе, с моей стороны рассмотрения вопроса не может быть, я не знала, будут ли защитники Владимира Рубана. Их тоже не оказалось, поэтому перенесли судебное заседание», — цитирует Савченко телеканал «112 Украина».
Савченко подозревают в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, теракте, создании террористической группы и незаконном обращении с оружием. 22 марта 2018 года её задержали прямо в здании Верховной рады.
Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на линии разграничения в Донбассе. В его машине обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов, спрятанный в мебели.
В апреле генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии достаточных доказательств вины Савченко и Рубана.
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