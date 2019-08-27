Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"И с обычными гражданами тоже": Пожаловавшийся на отказ в российской в...
Львовский "Габуния" забил эфир отборным хамством: "Мы раздали пас...
"Это крокодилизм": Захарова раскритиковала "клуб избранных" ...
Захарова раскритиковала отношение G7 к либеральным ценностям
Главная / Украина

Заседание по делу Савченко и Рубана перенесли на два месяца

27 августа 2019, 13:39  •  61 • Украина
Броварский городской районный суд Киевской области объявил о переносе на два месяца заседания по делу экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
 
РИА Новости
 

«Я понимала, что, в принципе, с моей стороны рассмотрения вопроса не может быть, я не знала, будут ли защитники Владимира Рубана. Их тоже не оказалось, поэтому перенесли судебное заседание», — цитирует Савченко телеканал «112 Украина».

Савченко подозревают в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, теракте, создании террористической группы и незаконном обращении с оружием. 22 марта 2018 года её задержали прямо в здании Верховной рады.

Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на линии разграничения в Донбассе. В его машине обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов, спрятанный в мебели.

В апреле генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии достаточных доказательств вины Савченко и Рубана.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
27 августа 2019, 13:39
Заседание по делу Савченко и Рубана перенесли на два месяца
26 августа 2019, 21:24
В Совфеде прокомментировали слова депутата Рады о «сдерживании» России
26 августа 2019, 21:24
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
26 августа 2019, 14:54
В Киеве возбудили дело о теракте после обстрела здания из гранатомёта
27 августа 2019, 13:39
Болтон прибыл в Киев
27 августа 2019, 13:39
Спикер Рады оценил первые 100 дней президентства Зеленского
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 августа 2019, 04:09
"The game is over, Мr. Rogozin": Злорадствующим из-за отказа ЕКА от российс...
27 августа 2019, 07:24
Обратим в гражданство США и полуостров вернем: Украинцы придумали "рокировку&quo...
27 августа 2019, 00:54
"Уволить в полном составе": Экономист предложил Путину радикально решить пр...
27 августа 2019, 07:24
Львовский "Габуния" забил эфир отборным хамством: "Мы раздали паспорта...
27 августа 2019, 07:24
"У Зеленского есть в запасе супер-ход": Эксперт подсказал Украине короткий ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 августа 2019, 08:24
«Нет убедительных доказательств»: в США заявили об отсутствии подтверждения нарушений Россией ДВЗЯИ
24 августа 2019, 01:24
Россия взята в "томагавские ножницы", что делать? Баранец об ответе Путина
21 августа 2019, 14:54
Россия даст ответ на угрозы со стороны США и НАТО. Шойгу сделал ультимативное заявление
26 августа 2019, 01:54
«Обеспечить применение будет проблематично»: как Украина разрабатывает ракеты-носители «Циклон-4»
25 августа 2019, 00:09
Митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал 100 тысяч человек и заставил западные СМИ врать о реальной картине
23 августа 2019, 14:12
Жириновский сделал СКАНДАЛЬНОЕ заявление - Украина РВЕТ и МЕЧЕТ! Студия аплодирует стоя
23 августа 2019, 02:39
Премьер Молдовы устроила разнос министру обороны из-за визита Сергея Шойгу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.