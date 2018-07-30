Заседание по апелляции на продление ареста Вышинского перенесено на 6 августа

Андрей Доманский, адвокат задержанного на Украине главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил, что рассмотрение апелляции на продление ареста его подзащитного перенесено на 6 августа.

«Поскольку сторона обвинения не доставила Кирилла в суд, мы потребовали, чтобы его явка была обязательной», — цитирует РИА Новости адвоката.

Ранее суд в Херсоне продлил до 13 сентября арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.

19 июля Херсонский городской суд арестовал имущество Вышинского.

В середине мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.

В этот же день был задержан Кирилл Вышинский. Его обвиняют в государственной измене. По этой статье ему грозит до 15 лет заключения.