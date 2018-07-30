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Заседание по апелляции на продление ареста Вышинского перенесено на 6 августа

30 июля 2018, 11:54  •  37 • Украина
Андрей Доманский, адвокат задержанного на Украине главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил, что рассмотрение апелляции на продление ареста его подзащитного перенесено на 6 августа.
 
РИА Новости
 

«Поскольку сторона обвинения не доставила Кирилла в суд, мы потребовали, чтобы его явка была обязательной», — цитирует РИА Новости адвоката.

Ранее суд в Херсоне продлил до 13 сентября арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.

19 июля Херсонский городской суд арестовал имущество Вышинского. 

В середине мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.

В этот же день был задержан Кирилл Вышинский. Его обвиняют в государственной измене. По этой статье ему грозит до 15 лет заключения.

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