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Заседание по апелляции на продление ареста Вышинского перенесено на 6 августа
30 июля 2018, 11:54 • 37 • Украина
Андрей Доманский, адвокат задержанного на Украине главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил, что рассмотрение апелляции на продление ареста его подзащитного перенесено на 6 августа.
РИА Новости
«Поскольку сторона обвинения не доставила Кирилла в суд, мы потребовали, чтобы его явка была обязательной», — цитирует РИА Новости адвоката.
Ранее суд в Херсоне продлил до 13 сентября арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.
19 июля Херсонский городской суд арестовал имущество Вышинского.
В середине мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.
В этот же день был задержан Кирилл Вышинский. Его обвиняют в государственной измене. По этой статье ему грозит до 15 лет заключения.
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