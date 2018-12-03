Засечь за пять секунд: завершены испытания нового российского комплекса артиллерийской разведки «Пенициллин»

Завершены государственные испытания нового автоматизированного комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Эта система позволяет за пять секунд определить координаты огневой позиции вражеской артиллерии в радиусе до 25 км. Кроме того, «Пенициллин» ведёт корректировку стрельбы огневых средств поражения дружественных сил. Поставка первых звукотепловых комплексов в войска ожидается уже в 2020 году. Эксперты называют ключевой особенностью новых систем возможность в кратчайшие сроки среагировать на огонь вражеской артиллерии и уничтожить её ещё до того, как она сменит своё местоположение.

В России завершились государственные испытания новейшего автоматизированного комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Причём первые два образца этой техники планируется поставить в войска уже в 2020 году. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника».

Отмечается, что звукотепловой комплекс «Пенициллин» предназначен для обнаружения огневых позиций вражеских артиллерийских орудий, миномётов, реактивных систем залпового огня, а также стартовых позиций зенитных и тактических ракет противника. При этом система одновременно ведёт корректировку стрельбы дружественной артиллерии.

В состав комплекса входят несколько устанавливаемых на поверхности земли звукоприёмников и оптоэлектронный модуль. «Пенициллин» принимает и обрабатывает тепловизионные и акустические сигналы от выстрелов и разрывов снарядов, выдавая данные о месте разрыва боеприпаса, точности попадания и сообщает местоположение артиллерии противника.

Ключевой особенностью нового комплекса является то, что он определяет координаты одиночной цели в радиусе до 25 км всего за пять секунд.

«Пенициллин» может вести обслуживание стрельбы как одной батареи, так и поочерёдно каждой батареи дивизиона. Также установка обеспечивает взаимодействие с абонентами автоматизированной системы управления тактического и оперативного звена. Дальность радиосвязи с внешними абонентами — до 40 км», — сообщили в «Росэлектронике».

В состав собственно оптико-электронного модуля «Пенициллин-ОЭМ», который представляет собой комплекс теплопеленгационной аппаратуры (ТПА) на телескопической штанге, входят шесть тепловизионных и шесть телевизионных камер. Все они размещены в едином корпусе на вращающемся и качающемся основании.

«Излучение, которое исходит от объектов, находящихся в секторе ведения разведки, оптико-электронными блоками изделия... преобразуется в электрические сигналы и передаётся в аппаратуру приёма и отображения ТПА в режиме реального времени», — отмечается в документах на разработку модуля.

Впервые о существовании автоматизированного комплекса звукотепловой разведки АЗТК 1Б75 «Пенициллин» широкой публике стало известно в марте 2017 года. К этому моменту на Донгузском полигоне в Оренбургской области стартовали испытания опытного образца.

Сообщалось, что комплекс призван заменить традиционный принцип корректировки огня при помощи разведчиков, которые работают на передовой с риском для жизни.

«В отличие от них «Пенициллин» может работать на безопасном удалении от противника без участия оператора в полностью автоматизированном режиме, что минимизирует влияние человеческого фактора», — сообщили в «Росэлектронике».

Кроме того, существующие комплексы артиллерийской разведки уязвимы для средств радиоэлектронной борьбы противника и противорадиолокационного оружия. В свою очередь, АЗТК 1Б75 выполняет задачи без демаскирования себя внешним излучением.

«Артиллерия остаётся одним из важных факторов на поле боя»

Ранее американское аналитическое издание National Interest опубликовало материал, озаглавленный «Возможно, у России появилось новое средство для уничтожения (американской. — RT) тяжёлой артиллерии». Речь в нём шла как раз о представленном на выставке «Армия—2018» новом комплексе артиллерийской разведки.

Отмечается, что западные радиолокационные системы — американский Hughes AN/TSQ-51 и скандинавский ARTHUR — в силу своих особенностей испытывают трудности с обнаружением небольших снарядов и подвержены мерам противорадиолокационного воздействия. Необнаружимость же российской системы традиционными методами делает её нечувствительной к контрударам артиллерии, пишет NI.

В настоящее время основными артиллерийскими средствами на вооружении армии США являются 155-мм самоходная артиллерийская установка M109, буксируемые гаубицы M119 (105 мм) и M777 (155 мм), а также несколько типов миномётов и РСЗО (HIMARS и MLRS). Дальность стрельбы большинства из них обычными снарядами не превышает 25 км.

По словам члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, главное достоинство комплекса «Пенициллин» заключается в наличии у него теплового оптоэлектронного канала, который позволяет в кратчайшие сроки среагировать на огонь вражеской артиллерии и нанести контрбатарейный удар ещё до того, как она успеет сменить местоположение.

«По открытым данным, дальность комплекса — 25 км, то есть в пределах тактической зоны обороны. Соответственно, лёгкая полевая артиллерия, миномёты — вот по таким объектам главным образом будет работать», — заявил RT эксперт.

В свою очередь, военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что иностранные специалисты справедливо обратили внимание на то, что российский комплекс будет очень серьёзно влиять на эффективность ведения боя артиллерией.

«Почему они и назвали комплекс «Пенициллин» убийцей американской артиллерии. У всех армий мира есть артиллерийские орудия разного калибра и разной дальнобойности, и артиллерия остаётся одним из важных факторов на поле боя, — рассказал собеседник RT. — Очень важно иметь точные координаты местонахождения того или иного орудия, потому что орудие делает несколько выстрелов и сразу меняет позицию. И если технологии не позволяют мгновенно засечь его позицию, значит, противник просто сместит эту позицию, а снаряды прилетят, по сути, на пустое место».

Эксперт отметил, что АЗТК 1Б75 даёт возможность в считанные секунды с максимальной точностью определить точку стрельбы и накрыть её ответным огнём: «Это один из элементов нового ведения войны, где скорость ответа на вражеский огонь сведена до минимума».

Британская 155-мм гаубица M777 и американская САУ M109 (155 мм)

Reuters

По словам Баранца, иностранные специалисты обращают внимание на то, что высокие тактико-технические характеристики комплекса достигнуты благодаря применению новейших технологий, которыми пока располагает только российская оборонная промышленность.

«Нужно говорить и о другом: что в этом комплексе нет ни единого болта или платы, которую мы бы закупали за рубежом. В этом комплексе всё российское, начиная от самого элементарного прибора и заканчивая сложными электронными системами. Обладая таким комплексом, российская армия получает очень серьёзные противоартиллерийские «уши и глаза», что чрезвычайно важно при ведении современных боевых действий, где время становится очень серьёзным фактором», — добавил эксперт.

«Скорость реакции на огонь противника тоже становится дополнительным оружием нашей армии», — подчеркнул он.

«Хотел бы поздравить наших конструкторов, учёных, технологов, инженеров, которые придумали и довели до конца этот комплекс. Будем ждать его массового поступления в войска российской армии», — подытожил Баранец.