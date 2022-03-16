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Защиту от "финансового терроризма" Запада нашёл Делягин: Как исправить преступление ЦБ
16 марта 2022, 13:10 • 216 • Политика
Михаил Делягин нашёл защиту от "финансового терроризма" Запада. Он рассказал, как исправить преступление ЦБ, из-за халатности которого Россия лишилась валютных резервов.
Евросоюз 15 марта применил уже четвёртый пакет санкций против России. Однако главным вопросом остаётся тема возврата валютных резервов, которые Запад "заморозил", отметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
По словам министра финансов России Антона Силуанова, речь идёт о сумме в $ 300 млрд. Только $ 132 млрд хранилось в золоте на территории России (почти 74 млн тройских унций), порядка $ 30 млрд - в резервах в МВФ.
Всё остальное, а общая сумма резервов - $ 643 млрд, за исключением вложений в юань, было инвестировано в страны, которые сейчас поставляют вооружение на Украину против русской армии.
Депутат Госдумы Михаил Делягин в эфире программы назвал утрату этих денег преступлением со стороны главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Он пояснил, что руководительницу регулятора неоднократно предупреждали о возможности таких последствий, подчёркивая, что не стоит хранить большие государственные средства в долларах и евро.
Более того, это не первый раз, когда Вашингтон замораживает валютные резервы другой страны, что можно считать "финансовым терроризмом", добавил парламентарий. Похожая история несколько лет назад была и с Казахстаном, и Набиуллина, безусловно, не могла не помнить об этом.
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