Михаил Делягин нашёл защиту от "финансового терроризма" Запада. Он рассказал, как исправить преступление ЦБ, из-за халатности которого Россия лишилась валютных резервов.

Евросоюз 15 марта применил уже четвёртый пакет санкций против России. Однако главным вопросом остаётся тема возврата валютных резервов, которые Запад "заморозил", отметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, речь идёт о сумме в $ 300 млрд. Только $ 132 млрд хранилось в золоте на территории России (почти 74 млн тройских унций), порядка $ 30 млрд - в резервах в МВФ.

Всё остальное, а общая сумма резервов - $ 643 млрд, за исключением вложений в юань, было инвестировано в страны, которые сейчас поставляют вооружение на Украину против русской армии.

Депутат Госдумы Михаил Делягин в эфире программы назвал утрату этих денег преступлением со стороны главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Он пояснил, что руководительницу регулятора неоднократно предупреждали о возможности таких последствий, подчёркивая, что не стоит хранить большие государственные средства в долларах и евро.

Более того, это не первый раз, когда Вашингтон замораживает валютные резервы другой страны, что можно считать "финансовым терроризмом", добавил парламентарий. Похожая история несколько лет назад была и с Казахстаном, и Набиуллина, безусловно, не могла не помнить об этом.