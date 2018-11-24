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«Защитный зонт» С-300 ограничил свободу действий Израиля в Сирии - эксперт

24 ноября 2018, 02:39  •  70 • Политика
Руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин прокомментировал опасения израильского журналиста Амоса Хареля о накрывшем территорию Сирии, а возможно и Ливана, «защитном зонте». По его мнению, российские С-300 помешали планам не только Израиля, но всей коалиции во главе с США, которые теперь «согласовывают свои полеты с нашими военными».
После катастрофы с Ил-20 в сентябре 2018 года Россия направила в Сирию три дивизиона зенитных ракетных комплексов С-300ПМ-2, которые образовали «защитный зонт» над территорией Сирии.
Израильский журналист издания Haaretz Амос Харель считает, что российские системы ПВО во многом ограничили израильские ВВС. В своей колонке автор также высказывает опасения, что «защитный зонт» помимо Сирии может накрыть и Ливан, что станет еще одной проблемой для Израиля.
В эксклюзивном комментарии информагентству Nation News руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин прокомментировал опасения израильского журналиста.
Он подтвердил, что главная цель ЗРК С-300 в Сирии - ограничение действия авиации Израиля в этом регионе и безопасность российских баз. Ранее, по словам эксперта, Израиль чувствовал себя абсолютно свободно на территории Сирии, сейчас же, после установки «защитного зонта», авиаудары со стороны Израиля прекратились.
В целом вся коалиция во главе с США после введения ЗРК действует осторожнее, потому что знает, что российские ракеты могут помешать авианалетам любых стран. Именно поэтому США сейчас согласовывают все свои полеты с российской стороной, отмечает Фитин.

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