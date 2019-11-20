Защитные меры: «Единая Россия» окажет гражданам юридическую помощь

Правозащитную работу надо вести на всех уровнях государства, чтобы граждане не искали решения своих проблем исключительно у президента и премьер-министра. Об этом заявил глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, обсуждая с партийцами, юристами, общественниками и журналистами правозащитную деятельность. Участники встречи рассказали о наиболее острых проблемах жителей в регионах, а также обсудили возможности эффективного взаимодействия граждан с различными ведомствами.

В «Единой России» еще раньше анонсировали создание правозащитного центра для квалифицированного разрешения особо сложных, резонансных ситуаций, в которые попадают люди. В партии считают, что в регионах граждане зачастую натыкаются на произвол властей и несправедливость. Такие истории вызывают общественный резонанс, широко освещаются в СМИ. Однако многие люди не могут позволить себе сильного адвоката.

Партия уже давно проводит единые дни юридической помощи. Однако создание правозащитного центра позволит единороссам совместно с фирмами-партнерами оказывать людям правовую помощь на постоянной основе. Работа адвокатов будет бесплатной для граждан. Правовой статус такого центра планируется определить на предстоящем съезде «Единой России», который пройдет 23 ноября.

Дмитрий Медведев напомнил однопартийцам о том, что правозащитную поддержку нужно вести на всех уровнях, чтобы отчаявшиеся граждане не были вынуждены искать правду, обращаясь в Кремль и Белый дом. Он привел в пример недавний резонансный эпизод, когда в алтайском селе Санниково жительница, прорвавшись к премьеру, обратилась к нему с жалобой на то, что в ее пятиэтажке несколько лет отсутствует горячее водоснабжение.

— Понятно, что я нажал кнопку какую-то и всё это заиграло, заработало, деньги нашлись, решения нашлись. Так можно, но я же не могу дотянуться до всех, президент не может, и министр не может, поэтому эта работа должна вестись на всех уровнях, — пояснил председатель партии.

Юридический центр партии сперва будет запущен на три месяца в пилотном режиме.

— Считаю, что к работе в этом центре могут быть, конечно, привлечены представители гражданского общества, которые не имеют прямого отношения к «Единой России», — это даже лучше, поскольку они будут представлять и какие-то иные общественные настроения. И, конечно, средства массовой информации, поскольку зачастую о фактах нарушений активисты и журналисты узнают быстрее и быстрее реагируют. И, конечно, мы в «Единой России» в таком содействии нуждаемся, — отметил Дмитрий Медведев.

Партия предложила создать на базе своих общественных приемных по всей стране аналог многофункциональных центров, чтобы граждане смогли, в том числе дистанционно, отслеживать свои обращения на каждом этапе их реализации и оставлять свои оценки. В рамках проекта планируется информировать россиян о действиях партии, фракции и принимаемых законопроектах.

На начало ноября в общественные приемные «Единой России» лично или письменно обратилось почти 2,5 млн человек. Больше всего граждан волнуют проблемы ЖКХ, образования и здравоохранения.