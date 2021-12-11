Защитнику русских в Казахстане добавили срок. Пора вмешаться

Защитник русских в Казахстане и сторонник объединения с Россией Ермек Тайчибеков приговорён ещё к четырём годам лишения свободы, таким образом, срок заключения составит 10 лет. Впереди новые слушания, и к этим годам может добавиться пятилетка.

Пророссийский блогер и публицист Ермек Тайчибеков выслушал новый приговор. Ауэзовский суд в Алма-Ате посчитал доказанным обвинение в "распространении заведомо ложной информации" и добавил Ермеку четыре года лишения свободы.

Таким образом, с учётом прежних приговоров "за разжигание межнациональной розни" в тюрьме Ермек Тайчибеков должен будет провести 10 лет. В своих публикациях Тайчибеков высказывался за объединение России и Казахстана. Пророссийскую деятельность посчитали неуместной, после чего Ермека задержали, арестовали и наконец посадили.

Нужна помощь России

Новый приговор и в целом происходящее с Ермеком оценил военкор Михаил Аксель специально для проекта WarGonzo. Аксель отметил, что впереди у Тайчибекова новый суд - ему может грозить ещё до пяти лет лишения свободы. Эксперт задаёт в этой связи важный вопрос:

Это таким образом местные власти устанавливают межнациональный мир в республике? Пока продолжают активно действовать языковые патрули казахских нациков, которые в открытую призывают к распаду России, местные правоохранители активно закапывают в асфальт даже мысль о прорусских настроениях в Казахстане.

Важно, что никакие насильственные действия Тайчибекову не вменяются. Он осуждён исключительно за общественную позицию и опубликованные в интернете слова, а также реплики в интервью изданиям. Аксель считает, что помочь активисту может "только активная огласка и помощь из России", возможно, в этом случае удастся пересмотреть приговор.

"Если сейчас не вмешаться, то скоро активная помощь от притеснения понадобится не только Тайчибекову, но и более 4 миллионам русских, проживающих в Северном Казахстане", - добавил Аксель.

Почему Тайчибекову не дали гражданство России

Ермеку Тайчибекову отказали в предоставлении гражданства России. Как пояснила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, отказ последовал по причине судимости Тайчибекова.

Судимость Тайчибекова не снята, поэтому запустить процедуру предоставления гражданства России не представляется возможным. Однако здесь есть важные нюансы, на которые в том числе указал политолог Роман Антоновский:

Это просто цирк. Ермеку Тайчибекову Россия отказала в гражданстве, так как у него есть судимость за… защиту прав русских!

Действительно, Тайчибеков вёл общественную деятельность в защиту русского населения Казахстана, о чём Царьград ранее уже рассказывал.

Роман Антоновский напомнил о резонансных преступлениях, совершённых в России бандами, где состояли приехавшие в нашу страну, например, из Азербайджана и Армении. И у этих бандитов было гражданство России, хотя они совершали преступления против русских. А с Тайчибековым, как считает Антоновский, просто абсурдная ситуация.