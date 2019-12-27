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Защитники Православия заблокировали большую часть Черногории

27 декабря 2019, 20:09  •  133 • В мире
Как сообщили в "Демократическом фронте", защитники Православия заблокировали большую часть Черногории, протестуя против нового закона.
Большая часть городов Черногории была заблокирована протестующими. Об этом заявил один из лидеров оппозиционного движения "Демократический фронт" Андрия Мандич.
Акции протеста связаны с недовольством из-за рассмотрения закона о свободе вероисповедания, который может нанести удар по Православию. Население активно выражает своё недовольство.
Как уточнил Мандич, заблокированы такие города, как Беране, Биело-Поле, Плевля и так далее. Заблокирована и столица Подгорица. Кроме того, перекрыт целый ряд магистралей.
"Мы хотим, чтобы нашёлся компромисс и чтобы не изымалось имущество Сербской Православной Церкви (СПЦ) в Черногории", - цитирует ТАСС заявление Мандича.
Непосредственно Национальное телевидение Черногории сообщает о пробках только в Беране.

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