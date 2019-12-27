Защитники Православия заблокировали большую часть Черногории

Большая часть городов Черногории была заблокирована протестующими. Об этом заявил один из лидеров оппозиционного движения "Демократический фронт" Андрия Мандич.

Акции протеста связаны с недовольством из-за рассмотрения закона о свободе вероисповедания, который может нанести удар по Православию. Население активно выражает своё недовольство.

Как уточнил Мандич, заблокированы такие города, как Беране, Биело-Поле, Плевля и так далее. Заблокирована и столица Подгорица. Кроме того, перекрыт целый ряд магистралей.

"Мы хотим, чтобы нашёлся компромисс и чтобы не изымалось имущество Сербской Православной Церкви (СПЦ) в Черногории", - цитирует ТАСС заявление Мандича.

Непосредственно Национальное телевидение Черногории сообщает о пробках только в Беране.