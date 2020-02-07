Защитники агрессии

Последние президенты США полагали, что способны использовать военную силу далеко за рамками, которые установили отцы-основатели. Барак Обама и Дональд Трамп утверждали, что вправе вмешиваться в дела Сирии из гуманитарных соображений, и Трамп угрожал ответными мерами Ирану из-за нападения на Саудовскую Аравию. Ничто из этого не совместимо с каким-либо разумным толкованием конституции, согласно которой полномочия объявлять войну принадлежат Конгрессу.

Приказ Дональда Трампа о ликвидации с помощью беспилотника иранского генерала Кассема Сулеймани, напротив, гораздо более оправдан с точки зрения президентских полномочий. Тем не менее важно юридическое обоснование убийства иранского военачальника администрацией Трампа, поскольку некоторые формулировки указывают на превышение полномочий. Вот почему хорошо, что Конгресс обсуждает военные полномочия президента, даже если эти дебаты не приведут к изменению текущего законодательства.

Самый простой пример того, что Дональд Трамп пока не вышел за рамки, это санкционирование Конгрессом применения военной силы в Ираке еще в 2002 году. Именно поэтому постоянное присутствие США в Ираке и боевые операции, которые американские военные часто проводят, допустимы конституционно. Не требуется одобрения Конгресса на то, чтобы американский солдат стрелял в представителя иранских сил «Кудс» в провинции Анбар. Также нет потребности и в новом разрешении для нападения на человека, направляющего силу против американцев и союзников США, особенно когда он находится за пределами Ирана.

Некоторые защитники беспилотного удара утверждают, что Трампу не требовалось разрешение, как в 2002 году. Они говорят, что конституция закрепляет за президентом право решительно действовать против людей, угрожающих насилием американцам. Высокопоставленные представители администрации заявили, что угрозы должны быть неизбежными, чтобы оправдать такие действия.

Подобная претензия на неотъемлемую конституционную власть является более сложным утверждением. Война 1812 года является прецедентом, который, похоже, прямо противоположен ей. В июне 1812 года президент Джеймс Мэдисон заявил конгрессу, что британские крейсеры «бесцельно пролили американскую кровь в святилище нашей территориальной юрисдикции». Американский ответ «умеренности и примирения» ничего не дал: «Мы видим, что наши моряки ежедневно становятся жертвами беззаконного насилия... Мы видим, что Великобритания находится в состоянии войны против Соединенных Штатов, тогда как Соединенные Штаты настроены мирно по отношению к Великобритании».

Тем не менее, даже несмотря на продолжающиеся нападения, которые Мэдисон охарактеризовал как войну против США, решение о противодействии насилию, согласно конституции, должен принимать Конгресс. Он также не указывал Конгрессу, который впоследствии проголосовал за объявление войны, какое решение следует принять.

Возможно, Мэдисон был излишне мягок. Если президент имеет полномочия отдавать приказы о военных действиях без одобрения Конгресса всякий раз, когда он думает, что это создает угрозы для американцев, последствия будут далеко идущими. Это означало бы, что у Трампа есть полномочия не только нанести удар по Сулеймани, но и по руководству Ирана, и что он, или его преемник, могут начать вторжение в Иран без одобрения Конгресса. Если Конгресс будет противиться, возможности президента окажутся сильно ограничены. Это может привести к прекращению финансирования текущих операций или даже отстранению президента от должности.

Любой, кто считает, что полномочия президента теоретически распространяются так далеко, должен надеяться, что у США никогда не будет достаточно безрассудного лидера, который решит использовать власть на полную катушку. Важно восстановить ощущение конституционных ограничений его военных полномочий. Еще более важно убедиться, что американцы выбирают президентов, которые не будут расширять эти полномочия до предела.