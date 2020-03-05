Защитника русской правды о Великой Отечественной войне хотят проверить на сумасшествие в Литве

О нависшей над ним угрозе Грабаускас рассказал в беседе с изданием RuBaltic.ru по возвращении из России в Литву.

Правозащитник заявил, что, вернувшись из России в Литву, он получил соответствующее постановление. По его словам, правоохранители собирают информацию о статьях и видеосюжетах, созданных в период с января 2017 года по 31 декабря 2019 года, в которых Грабаускас говорил о разных людях, называя их "фашистами, нацистскими преступниками и участниками холокоста.

"Фактически он отрицал советскую агрессию", - говорится в документе, выданном прокуратурой.

Компетентные органы заинтересовались Гедрюсом Грабаускасом после того, как известные своей русофобской позицией депутаты сейма консерваторы Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис пожаловались на правозащитника в прокуратуру. Парламентариев до глубины души возмутил репортаж, показанный телеканалом "Россия 24", в котором рассказывалось о вручении в литовском сейме премии Свободы "лесным братьям".

Депутаты негодовали из-за того, что в репортаже награждаемые "партизаны" были названы "преступниками и убийцами мирных жителей и детей". Сам же Грабаускас в рамках этого репортажа вышел на связь со студией в Москве по Skype и рассказал о взаимоотношениях "героев" с нацистами.

В квартире правозащитника осенью прошлого года полиция провела обыск, пытаясь найти какую-нибудь информацию о суде над экс-лидером СНФ Альгирдасом Палецкисом. При этом никакого ордера у правоохранителей не было, а обыск они смогли провести, воспользовавшись отсутствием Грабаускаса дома, воздействовав на его жену.

Преследования граждан по политическим мотивам становятся в Литве обычным делом. К примеру, накануне в Клайпеде после проведённых силовиками обысков задержан известный общественный деятель русскоязычной общины Литвы директор международной организации "Ювенис", занимающейся сохранением памяти о Великой Отечественной войне и её героях, Алексей Грейчус. Днём ранее полиция задержала депутата клайпедского горсовета Эллу Андрееву, позднее её отпустили благодаря усилиям адвокатов.

О задержании Грейчуса сообщил на своей странице в Facebook литовский оппозиционный политик Вячеслав Титов, который назвал ситуацию "попыткой подавить инакомыслие в Литве".