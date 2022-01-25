Защитник русских в Казахстане поплатился за убеждения. Появился шанс спасти его

Защитник русских в Казахстане поплатился за убеждения. Речь о Ермеке Тайчибекове, который выступал за углубление отношений между нашими странами и боролся против русофобии в республике. Появился шанс спасти его. Чтобы помочь ему приблизиться к выходу на свободу, достаточно подписать петицию.

Появилась реальная возможность вызволить казахстанского блогера и предпринимателя Ермека Тайчибекова из-за решётки. Этот человек отстаивал интересы русских людей в республике и выступал за углубление отношений между нашими странами, за что и был наказан.

Бизнесмен отбывает семилетний срок. Причиной заключения стала его твёрдая политическая позиция. Она шла вразрез с тенденциями, диктуемыми казахстанскими элитами, но Тайчибеков не свернул с правильного пути.

Блогер призывал вернуться к единению с Россией, называя такой шаг единственно возможным вариантом положить конец межнациональным и экономическим разногласиям.

Он бился за такой поворот во внешней политике Нур-Султана, несмотря на укрепление русофобских трендов в республике. Так, Казахстан решил отказаться от кириллицы в пользу латиницы, регулярно появляются новые факты притеснения русских в стране.

С молчаливого согласия местных чиновников по республике прошли так называемые языковые патрули, которые вынуждали русских людей говорить на казахском. Всему этому противостоял Тайчибеков, и теперь он в беде.

Помочь ему приблизиться к выходу на свободу можно, подписав петицию. Когда таким образом казахстанского предпринимателя поддержат десятки тысяч людей, "Первый русский" передаст её правозащитному центру Общества "Царьград", МИД России и Россотрудничеству.

Мы верим, что совместными усилиями нам удастся восстановить справедливость и спасти храброго человека, несправедливо поплатившегося за свои убеждения. О каждом сдвиге в этой истории будем рассказывать вам в специальной рассылке.