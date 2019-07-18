Защитник под следствием: в Мордовии адвоката обвиняют в сбыте наркотиков

В Мордовии адвоката Екатерину Илькаеву подозревают в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Сейчас она находится под домашним арестом. Женщину задержали и при досмотре у неё в рюкзаке был обнаружен свёрток с синтетическим наркотиком. Кроме того, анализы показали, что Екатерина принимала запрещённые вещества. Однако сама Илькаева заявляет, что доказательства её вины фальсифицированы. Мотивом она считает свою профессиональную деятельность. Адвокат защищала фигурантку громкого дела о преступной группировке, занимавшейся сбытом наркотиков. Близкие Екатерины рассказывают, что за несколько месяцев до ареста ей несколько раз поступали угрозы от силовиков с требованием отказаться от дела. В правоохранительных органах RT заявили, что расследование дела Илькаевой ведётся в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

27 мая Следственный комитет по Мордовии и республиканское Министерство внутренних дел одновременно распространили сообщение о задержании жительницы Саранска, у которой при личном досмотре был обнаружен свёрток с синтетическим наркотиком массой 1,1 грамма.

«По данным следствия, в ночь на 23 мая 2019 года в городе Саранске в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции при личном досмотре у адвоката был обнаружен свёрток с неизвестным веществом. Согласно проведённому исследованию, изъятое вещество оказалось наркотическим средством в крупном размере», — говорилось в пресс-релизе СК.

Помимо наркотиков у женщины был изъят предмет, описанный в сообщении МВД, как курительная трубка. Кроме того, медицинское освидетельствование, проведённое после задержания, дало положительный результат на наличие в анализах следов употребления наркотиков.

Екатерина Илькаева

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Задержанной оказалась саранский адвокат — 35-летняя Екатерина Илькаева. Из-за особого статуса решение о возбуждении уголовного дела в её отношении по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконный оборот наркотических средств, совершённый в крупном размере» принималось лично руководителем Следственного управления СК по республике Анатолием Ситниковым. Юристу грозит лишение свободы на срок от трёх до десяти лет.

За два дня до того, как официальные ведомства опубликовали пресс-релизы об этом деле, Пролетарский районный суд Саранска определил адвокату меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Екатерина свою вину отрицает, а уголовное преследование связывает со своей профессиональной деятельностью. На момент задержания она представляла интересы Виктории Трошенковой, одной из 18 фигурантов громкого уголовного дела. По версии следствия, она состояла в крупнейшей за всю историю Мордовии преступной группировке, занимавшейся сбытом наркотиков.

Со слов адвоката Евгения Кильмаева, представляющего интересы Илькаевой, республиканских силовиков не устраивала линия защиты, которую Екатерина выстроила для своей подзащитной. Кильмаев утверждает, что после того, как она вступила в дело Трошенковой в декабре 2018 года, ей начали поступать угрозы со стороны сотрудников местной наркополиции, требовавших от неё «не лезть, куда не надо».

Свои понятые

В беседе с RT Кильмаев рассказал, что его подзащитная была задержана около 22:30 в собственном подъезде на выходе из лифта, на неё одели наручники и вывели на досмотр в припаркованный возле дома автомобиль «Газель». В задержании принимали участие знакомые ей лично по делу Трошенковой оперативники. Одну из оперуполномоченных незадолго до этого Илькаева лично допрашивала на суде в качестве свидетеля по тому делу.

Кильмаев также обращает внимание на то, что понятые появились на месте досмотра лишь спустя полтора часа после фактического задержания его подзащитной. Одной из них оказалась женщина, фигурирующая в том же статусе по делу Трошенковой.

На вопрос Илькаевой, почему полицейские не могут пригласить понятым любого случайного прохожего, ей, по словам адвоката, ответили, что «все понятые тут — заинтересованные лица, а у нас есть свои незаинтересованные».

Несмотря на многочисленные просьбы, сотрудники полиции не разрешили задержанной пригласить своего адвоката перед проведением досмотра.

В рюкзаке Илькаевой полицейские обнаружили курительную трубку и свёрток в черной изоленте. Впоследствии экспертиза показала, что вещество в нём — это 1,11 грамма N-метилэфедрона. Поскольку у Екатерины, по версии следствия, обнаружили наркотик, её доставили в Республиканский наркологический диспансер. Там у женщины взяли анализ мочи, впоследствии показавший следы запрещённого вещества.

Екатерина Илькаева

© фото из личного архива Илькаевой

На следующее утро Илькаеву отпустили домой. Первым делом она связалась со своим адвокатом. Вечером того же дня её пригласили для дачи показаний в местное управление Следственного комитета. Следующие две ночи до суда, назначившего ей домашний арест, она провела в изоляторе временного содержания.

Сама Илькаева предполагает, что обнаруженный свёрток мог появиться в её рюкзаке как раз в те полтора часа, что прошли между её задержанием и проведением досмотра. Факт употребления наркотических средств она также отрицает. Как утверждает Евгений Кильмаев, его подзащитная, будучи уверенной в своей невиновности, добровольно поехала на медосвидетельствование, хотя по закону могла отказаться.

Неполные анализы

По словам адвоката Кильмаева, доказательства вины его подзащитной могли быть добыты с серьёзными нарушениями. Уже 23 мая 2019 года он обратился с ходатайством к следователю о проведении дополнительных экспертиз. Они могли бы прояснить вопрос возможной виновности Илькаевой. Но большая часть этих ходатайств были отклонены.

«Алгоритм следственных мероприятий по делам, связанным с наркотиками, отточен годами. Нашли у человека наркотики, привели на освидетельствование, сделали смывы с рук, срезы ногтевых пластин. Ничего этого сделано не было в ночь задержания. Отказались проводить эти действия, которое следствие обязано сделать незамедлительно, и по моим ходатайствам, — рассказывает адвокат. — Если у неё ни на руках, ни в подногтевом содержимом нет наркотиков, то как она могла их употреблять? Если на свёртке, который ей вменяют, нет ни её отпечатков, ни генетических следов, как он может ей принадлежать? При досмотре перчаток у неё обнаружено не было».

В следственном постановлении об отказе в удовлетворении ходатайства (есть в распоряжении RT) указано, что производство незамедлительной выемки смывов с рук и срезов ногтевых пластин с рук Илькаевой для последующей экспертизы «не является целесообразным». Утверждается, что днём 23 мая Екатерина находилась дома и за это время могла уничтожить возможные следы наркотических средств, находящихся на её руках и ногтях.

Отказ в проведении повторных исследований крови и мочи подозреваемой был мотивирован тем, что вещество, обнаруженное первоначально в её моче, могло уже полностью выветриться к моменту проведения новых анализов. Соответственно, их результаты не могут считаться доказательством по этому делу.

Украина стала не только укрытием, но и «инкубатором» террористов В республиканском управлении Следственного комитета пояснили RT, что ходатайство стороны защиты о производстве незамедлительной выемки смывов с рук и срезов ногтевых пластин с рук Илькаевой и повторном проведении исследования крови и мочи было отклонено в том числе, потому что поступило ходатайство через несколько дней после задержания подозреваемой, когда она уже находилась под домашним арестом — 28 мая.

При этом следователь согласился провести ДНК-исследование, на основании которого можно будет установить наличие или отсутствие генетических следов Илькаевой на свёртке с наркотиками, обнаруженном у неё в рюкзаке. Также было удовлетворено ходатайство о проведении проверки по факту возможной фальсификации доказательств незаконного хранения наркотиков со стороны местных наркополицейских.

Странные угрозы

Гражданский муж Илькаевой Александр Власов также рассказывает, что Екатерине поступали угрозы. Как он отметил в беседе с RT, в январе они вдвоём гуляли в городском парке, когда их остановила группа людей. Илькаева узнала в них сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков.

Екатерина Илькаева

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«Нас заблокировали на трёх автомобилях. Вышедшие сотрудники подбежали ко мне и сказали, что меня якобы надо проверить на причастность к краже мобильного телефона. Мягко говоря, я был очень удивлён, — вспоминает Власов. — Потом без понятых меня начали досматривать, но не очень тщательно. Было ясно, что интерес ко мне был формальным, и приехали они пообщаться с Катей. В нецензурной форме интересовались у неё, куда она лезет и почему пишет на них жалобы».

По словам Александра, перед тем как уехать, полицейские пообещали женщине «устроить такую жизнь, что она охренеет», если та продолжит «совать нос, куда не надо».

Как утверждает Власов, тогда его гражданская жена не посчитала нужным обращаться в компетентные органы.

«Катя тогда думала, что полицейские не будут заходить дальше обычного запугивания. Она была уверена, что к каким-то более радикальным действиям они не прибегут», — поясняет он.

Не в пользу следствия

Отец подозреваемой, федеральный судья в отставке Александр Илькаев в разговоре с RT отрицал саму возможность употребления его дочерью наркотиков.

«Она никогда не давала повода для таких подозрений. До получения адвокатской лицензии она больше десяти лет работала в налоговой, потом была секретарём в суде, никаких нареканий, никаких проблем у неё не было, — пояснил он RT. — Катя воспитывает десятилетнего сына от первого брака. Мне кажется, почти невозможно одновременно совмещать работу адвокатом, воспитание ребёнка и наркотики».

По мнению Александра, дело в отношении его дочери — месть со стороны наркополицейских, которые хотели, чтобы она «выстраивала свою адвокатскую работу в пользу следствия». Илькаев также добавил, что за время судейской практики он сам неоднократно сталкивался с неправомерными действиями со стороны наркополиции.

«У меня были дела, где было очевидно, когда полицейские докладывали обвиняемым наркотические вещества, чтобы добиться необходимой квалификации, — говорит он. — Любой судья вам подтвердит, что наркоконтроль часто использует подставных понятых. Обычно этих людей, когда они перестают приносить пользу, «сливают» их же кураторы. Я сам рассматривал несколько дел, когда впоследствии эти понятые сами оказывались на скамье подсудимых и именно по наркотическим статьям».

Александр Илькаев надеется на благополучный исход, так как, по его мнению, если суд учтёт все нестыковки в деле его дочери, она может рассчитывать на оправдательный приговор.

В строгом соответствии с законом

В ответ на просьбу RT прокомментировать дело в отношении Илькаевой в пресс-службе СУ СК по Мордовии сообщили, что расследование ведётся в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления и закрепление доказательной базы. Назначены и проводятся судебные экспертизы, в том числе и по обнаруженному у женщины свёртку», — заявили в ведомстве.

В республиканском управлении СК заверили, что рассматривают все ходатайства со стороны защиты Илькаевой в соответствии с действующим регламентом, в том числе было рассмотрено и ходатайство о проверке задержавших женщину наркополицейских на предмет фальсификации доказательств.

«По факту фальсификации доказательств и превышения служебных полномочий сотрудниками УНК МВД по Мордовии следователем Пролетарского межрайонного следственного отдела была проведена доследственная проверка в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ, о результатах которой Илькаева уведомлена надлежащим образом посредством почтовой связи», — сообщили в СК.

Адвокат Евгений Кильмаев подтвердил, что результаты проверки действительно были доведены до его подзащитной. Следствие не обнаружило нарушений в действиях задерживавших Илькаеву полицейских. По мнению адвоката, эта проверка была проведена формально, и защита опротестовала её результаты в прокуратуре.

Рассмотрение вопроса о продлении меры пресечения для Екатерины Илькаевой состоится в пятницу, 19 июля.