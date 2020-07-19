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Защитник, которого бросили истекать кровью, отомстил через 24 года

19 июля 2020, 02:00  •  77 • В мире
Защитник, которого бросили истекать кровью, отомстил через 24 года. Он пошёл в суд, чтобы научить девушек хорошим манерам. Получилось!
Эта история произошла 24 года назад. Одной апрельской ночью Чжан Цзе вышел из клуба и увидел, как неподалёку две девушки безуспешно пытаются отбиться от группы парней. Своими криками и сопротивлением они только раззадоривали бандитов.
Чжан не растерялся. Он набросился на самого агрессивного из обидчиков, повалил его на землю. Другие парни вступились за своего товарища. Смелый китаец получил несколько ударов ножом в плечо, сообщает CTWANT.
А девушки хоть бы спасибо сказали. Просто развернулись и ушли. Их защитник мог бы погибнуть от потери крови, но случайные прохожие вызвали скорую помощь. Раны заживали долго. И хоть Цзе долго пробыл на больничном, о сделанном не пожалел. Только все эти годы не мог простить спасённым их поведения.
Китаец решил научить девушек хорошим манерам и пошёл в суд. Но перед этим он обратился в полицию, где ему помогли разыскать одну из девиц. Оказалось, она всё это время жила чуть ли не на соседней улице от Цзе.
При встрече женщина не стала отрицать опасного момента своей биографии, но и спустя почти четверть века не поблагодарила своего спасителя. Суд в июле 2020 года признал её виновной. Приговор был не слишком суровым. Дама должна была заплатить пострадавшему из-за неё мужчине 10 юаней (101 рубль) и принести официальную благодарность.
Чжан Цзе решением суда удовлетворён. Теперь он собирается разыскать вторую девушку.

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