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Защититься от коронавируса зубочисткой: Белорусы взяли на вооружение китайский способ
16 апреля 2020, 23:10 • 128 • В мире
Жильцы многоэтажного дома в белорусском городе Барановичи решили использовать китайский способ защиты от коронавируса. Для его внедрения понадобились лишь зубочистки, пенопласт и одноразовый стаканчик.
В Китае и Японии в разгар эпидемии коронавируса был придуман оригинальный способ не касаться пальцами кнопок в лифте: мало ли кто их трогал раньше, возможно, заражённый. Белорусы решили не отставать. Подробности рассказал портал Intex Press.
Жители многоэтажки в Северном микрорайоне города Барановичи на стенке лифтовой кабины прикрепили при помощи скотча несколько новых объектов: кусок пенопласта с большим количеством воткнутых в него зубочисток, одноразовый стаканчик, куда можно бросать использованные палочки, и инструкцию по применению.
На листе с инструкцией содержится обращение к жильцам дома с просьбой вставлять новые зубочистки в пенопласт, если они заканчиваются, и сделать такие же приспособления на этажах, чтобы "в полной мере обезопасить подъезд".
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