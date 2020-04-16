Защититься от коронавируса зубочисткой: Белорусы взяли на вооружение китайский способ

В Китае и Японии в разгар эпидемии коронавируса был придуман оригинальный способ не касаться пальцами кнопок в лифте: мало ли кто их трогал раньше, возможно, заражённый. Белорусы решили не отставать. Подробности рассказал портал Intex Press.

Жители многоэтажки в Северном микрорайоне города Барановичи на стенке лифтовой кабины прикрепили при помощи скотча несколько новых объектов: кусок пенопласта с большим количеством воткнутых в него зубочисток, одноразовый стаканчик, куда можно бросать использованные палочки, и инструкцию по применению.

На листе с инструкцией содержится обращение к жильцам дома с просьбой вставлять новые зубочистки в пенопласт, если они заканчиваются, и сделать такие же приспособления на этажах, чтобы "в полной мере обезопасить подъезд".